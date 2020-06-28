▲ 【港區國安法】美金融制裁倘損港聯滙制 有何應對方法？

國安立法在人大會議通過後，美國政府宣布啟動取消香港特殊待遇政策的程序，此舉屬於干涉中國內政，破壞中美關係，將損人害己。但從中美目前的博弈進程看，美國日後繼續推進金融制裁並非不可能。

將最壞情況推演清楚，並進行相應準備形成預案，抵禦衝擊，保持國際金融中心穩定，可能是這個階段自上而下都應該考慮的問題。

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美或切斷美元管道 聯滙恐受衝擊

美國可能通過影響美元來源和切斷美元管道來干預。香港的美元主要來自於證券投資和貿易往來。



證券投資方面，香港與世界各地之間的證券投資十分龐大，以證券投資資產頭寸計算，香港從2008年的全球第13位上升至2017年的全球第10位，是亞洲第二大的證券投資資產持有者，美國若限制美資投資於證券市場，則衝擊較大。

貿易往來方面，若美國取消香港「特別關稅區」待遇，則可能通過貿易額的下降，對美元供應造成影響，但由於美國對香港是淨利差國，美元供應影響應非常有限。

另外，美國還可能限制香港進行技術購買，由於香港在科技產業布局體量較小，加之近五年來，美國高科技產品出口到香港已經很嚴格，進一步加強控制影響有限。

倘美元供應受衝擊 外滙儲備應支援

若美國干預下，美元供應受到衝擊，則香港豐富的外滙儲備將作為首道防綫予以支援。香港外滙儲備當前仍高達4,400億美元，是基礎貨幣的2倍以上，相當於貨幣供應量M3的46%，這一比例高於1998年亞洲金融危機、2003年SARS時期以及2008年全球金融危機時的水平。

外滙儲備應對的負面影響是可能在短時間內消耗較多，影響資本市場對香港的信心，同時也應密切監控市場異常動向，防範個別資本大鱷趁此機會進一步做空港元的可能。

另一個渠道是美元流動性互換額度。香港金管局目前與人民銀行、澳洲、日本、新西蘭等央行均簽署了雙邊回購協定，必要時應可獲取美元現金，極端情形下，金管局應申請擴大人民銀行流動性互換額度，以應對美元需求，提前做好相關準備工作。

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禁中資銀行用SWIFT 損橋樑作用

在美元結算管道的風險方面，根據現時法案，美國給予香港的特殊待遇之一為港元與美元的自由兌換，假如美國以通過停止SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）使用權的方式，切斷貨幣的跨境傳送渠道，將對香港貿易，以至聯繫滙率造成挑戰，並間接剝奪香港參與以美元為主體的國際貿易的權利。

考慮到全面切斷對美國自身利益傷害較大，可能的情況是對部分中資機構進行金融制裁以降低對其自身影響。如果停止部分香港中資銀行使用SWIFT系統，受制裁的銀行將無法與國外銀行進行交易，香港中資機構作為連接海外與中國內地業務的重要橋樑作用，將大打折扣，香港作為國際融資樞紐的地位也將受到衝擊。

積極用外交手段施壓 增外幣結算應用

應對方面，一是SWIFT作為一個國際銀行間非營利性合作組織，其股東來自會員，執行股東會是最高權力機構，雖事實上美國對SWIFT有較大影響力，但也存在制衡機制，國家及特區政府應提前對其施壓、對G10其他成員開展外交溝通，盡量防止這種制裁措施的決議通過；

二是由於美元結算體系切斷屬於嚴重的金融制裁，此前只在極少數國家如伊朗、朝鮮等國應用，如美國不顧自身利益強加施行，則代表中美對立進入較為嚴峻階段，需要從國家層面推出一攬子反制措施予以回擊；

三是積極應對，通過尋找多元化外部代理行等方式解決跨境支付問題，增加人民幣、歐元及日圓等幣種的結算應用範圍。此外，中資銀行境內母行可能需要考慮給予資本金及流動性支持，以應對資金外流等情形。

去美元大勢所趨 人幣要再給力

從更為宏觀的視角看，「去美元化、國際貨幣多元化」應是大勢所趨。在變動交織的國際政治經濟環境下，質疑美元霸權的主觀動機已經顯現，德英法三國的貿易往來支持工具（INSTEX）、俄羅斯的金融資訊傳輸系統（SPFS）即是例證。

在目前形勢下，倡導人民幣結算、提速人民幣國際化進程、提升人民幣作為儲備貨幣的地位比任何時期都顯得迫切。過去十年以來，人民幣跨境支付系統（CIPS）已經較為完善，人民幣作為儲備貨幣有了一定的基礎，應通過推進人民幣國際化進程，推動人民幣儲備貨幣地位的提升。

（節錄）

【原文：美金融制裁倘損港聯滙制 怎麼辦？】

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