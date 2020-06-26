九巴抽獎每周送1000張巴士月票 必睇參加條件、登記方法（附登記連結）

▲ 九巴抽獎每周送1千張月票 參加條件、登記方法話你知（附登記連結）

九巴於6月29日（下周一）起推出抽獎，合資格乘客在推廣期內使用八達通每周搭3程九巴獨營過海綫，或由九巴聯營過海綫，即有1次抽獎機會，每周可累積最多3次抽獎機會。九巴每周送出1,000張「九巴月票」連八達通卡，總值超過400萬元。乘客獲贈九巴月票後，每日可任搭10程九巴。

九巴是次活動為期4星期︰

A.6月29日至7月5日

B.7月6日至7月12日

C.7月13日至7月19日

D.7月20日至7月26日

參加方法

凡年滿18歲的乘客，須每星期透過九巴手機程式App1933，登記八達通號碼參與活動。例如乘客在7月1日登記，所有於第一個星期（即6月29日至7月5日）適用的旅程次數，會自動計算在內。

▲ 市民需透過指定連結登記，方計算抽獎機會。

乘搭一程可獲1分優惠積分，每星期累積滿3分即可獲1次抽獎機會，滿6分即可獲2次抽獎機會。每張八達通卡或八達通產品，於每星期最多可獲3次抽獎機會。例如，每星期搭9程過海綫，即可有3次抽獎機會。

九巴將以電腦系統隨機抽出得獎的八達通號碼，每位得獎者將獲「九巴月票」連八達通卡1張，價值1,030元，每周名額1,000名。

登記網址︰按此

結果公布日期

第1期︰7月14日開始（App1933）；7月22日（報章）；

第2期︰7月21日開始（App1933）；7月29日（報章）；

第3期︰7月28日開始（App1933）；8月5日（報章）；

第4期︰8月4日開始（App1933）；8月12日（報章）。

每位得獎者將獲得九巴月票八達通卡連九巴月票一張，價值1,030元，得獎者須於8月31日或之前領獎。

責任編輯︰陳啟昌

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