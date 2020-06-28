【移居日本】為追星移居東京 90後女生細說日本工作苦與樂

已在日本生活了6年的90後女生Nana，將追星視為自己終身志業，移居東京努力學習舞台設計，希望終有一日能夠親自為喜歡的偶像製作演唱會。

Nana自中學時期起一直想體驗日本生活，故畢業後便到日本唸書，選修Display Design課程，學習關於舞台、活動、展示會的設計及製作。根據日本教育規定，想繼續進修的人士需完成6年中學課程，由於Nana中五畢業，所以先要在語言學校補讀1年，才可修讀2年的專門學校。完成課程後，她便在東京尋找工作。

為追星赴日 盼追星成生命一部分

Nana腼腆地述說來東京的緣由：「其實我是來追星的。」繼而才娓娓道來她的夢想：為自己喜歡的偶像製作活動及演唱會。

「我不想把追星變成可有可無的一件事，我想將其變為生命的一部分。在日本也有很多很喜歡一樣東西而成為職人的人，例如喜歡吃拉麵，就會研究怎樣煮出最好味的拉麵。我覺得若你肯全心全意去為某件事努力，比起你在一間普通公司安安穩穩、營營役役地過一輩子，更加有意義。」

而在娛樂事業蓬勃的日本，每日都有不同演唱會及活動，只要肯嘗試，就可得到許多機會，這也是她堅持留在日本追夢的原因。

▲ Nana到大阪巨蛋觀看偶像演出。

續簽年期視乎個人貢獻

現時她在一間舞蹈工作室工作，負責設計、拍片及剪片。工作約兩年後，近日由兼職員工轉為全職員工。兼職工作簽證只有1年，而全職工作則要視乎公司規模及個人對日本的貢獻。

Nana解釋：「我認識一位朋友在大公司任設計師，一開始只獲續簽1年，後來終於爭取到3年；也有朋友任職激安殿堂，首次申請簽證便取得5年期。由於日本人口老化關係，年輕人續期也不算困難，只要你不怕麻煩，每一年去續期，就可留在日本。」

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日本公司文化守舊？

日本的公司文化常為人詬病：朝早早會、超時工作、放工後與上司應酬。不過Nana解釋，現時許多較新派的公司，已經摒棄這些傳統公司文化，她以任職的公司為例：「我的公司沒那麼守舊，所以不會太辛苦，返工放工時間也較彈性，可自在地完成自己的工作。」她又提及香港人來到日本，通常都不會任職「純日本」公司，多是外資公司，這些公司較傳統的開通得多。

初來日本生活，讓她最不適應是「滿員電車」，即是俗語的「迫沙甸魚」，她想起仍覺可怕。「比香港迫很多，你會感覺到那些人為工作勞碌頻撲，迫到沒有了生命。」

▲ 繁忙時間的電車像「迫沙甸魚」。

生活上的文化差異

另一方面，生活上也有一些文化差異，根據她的觀察，日本人較細心及慢條斯理，香港人則喜歡彈性及快速。「香港人會覺得他們固執，他們又會覺得香港人奇怪，這就出現了差異。」

而日本人說話時會添上敬語，香港人則沒有這種習慣。「香港女生很多較強悍，不會變聲扮斯文，但日本女生很多都是這樣，要與他們變成同一種人是很困難。」融入圈子永遠最困難，幸好日本並不算太排外，尤其日本年輕一輩都願意認識外國朋友。Nana指：「最重要是不要經常覺得日本人很固執，其實已經較易融入。」

▲ Nana指只要放低覺得日本人很固執的偏見，便較易融入圈子。

4,000港元住市中心單位

現時Nana住在橫濱，這個地方已經連續3年成為日本人最想居住的關東地區人氣票投第一名。當地租金雖然不算便宜，但勝在交通方便，多條鐵路如JR、東京地下鐵、京急電鐵等互相連接東京市中心及羽田機場，而且娛樂文化、購物商場等設施齊備。她的家距離車站僅8分鐘路程，200呎單位租金約4,000港元，附近有超市及商店街，而且從窗戶望過去，更可遠眺富士山景色。

▲ 從Nana家中望出去可遠眺富士山。

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許多人會覺得日本生活舒適忘憂，她覺得無論在香港抑或在日本，生活一樣有壓力，

「就算你原本對這個地方很憧憬，除非你有特別優越的際遇，或個人異常優秀，可以處理很多問題，無論你在哪個地方生活，都會積聚人際關係、錢銀的壓力，發現不好的一面，但也會有很多好的方面。所謂生活上遇過最困難的事情，只要跨越了，回頭望就不會太困難。最困難是你要放下香港人的標籤，去融入當地社區。」

（節錄）

【全文︰90後香港女生移居東京 任職舞蹈工作室追夢要趁年輕】

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