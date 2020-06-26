智商高≠投資叻？專家：2大因素令聰明人也會犯錯

▲ 智商高不一定擅長投資？專家：2大因素令聰明人也會犯錯 -

不少人認為高智商的人擁有良好的決策能力，甚至有助他們成為成功的投資者。但「股神」 巴菲特 （Warren Buffett）曾經表示， 投資能力和投資者的智商沒有關係。何以聰明的人不一定擅長投資？有專家認為，兩大因素會左右聰明人決策。來看看你有否受這兩大因素影響投資決定！

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風險投資公司合夥人Morgan Housel，多年來經常撰寫金融相關的文章，他在CNBC撰文分享，指遇過不少聰明人曾作錯誤決定，並總括他們未能作出明智決定的兩大因素。他認為即使不是高智商的人也可參考，以免在投資或重要的時刻中下錯決定。

1. 合理化個人錯誤

Housel認為，高智商的人有更高的能力，去合理化個人錯誤。他指出，若是其他人的錯失時，人會基於客觀情況而分析事件的來龍去脈，但當犯錯的是自己時，會傾向將錯誤合理化，甚至「作故仔」來自圓其說。

他舉例指，作為旁觀者，當基金經理投資失誤時，他可立即指出問題所在，例如是在泡沫時期買入、在恐慌期間賣出及分散投資不足等因素；但當自己是該名投資失誤的基金經理時，則可能會利用不同的環境因素，來解釋自己的錯誤，例如是「聯儲局的政策扭曲了經濟」，或是歸因於市場的錯誤。

他認為，人們經常認為自己比其他人優勝的錯覺，覺得自己沒有缺點，但正因如此，導致人們失去意識自己的錯誤能力，難以客觀分析事件。聰明的人有更高的能力，去編造一看似合符常理的原因，去解釋自己為何犯錯，但很多時候，這些原因都不是真正的原因。

因此，當面對錯誤時，人應該對自己保持誠實及客觀，學會抽離自己去評斷問題。

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2. 將簡單問題複雜化

不少複雜的問題用簡單的方法就能解決，但Housel指出，聰明人的都傾向將簡單問題複雜化，並試圖以複雜的方法解決問題。他指出，有些複雜的問題能用簡單的方法解決，因為簡單的方法能夠解決部分問題，而不是揭露或解決那些不為人知的問題。

他舉例指，就如投資者採用平均成本法投資，毋須判斷最佳的入市時機，將 一次過將資金投入市場，而是 在固定時間內 進行定額投資，將 平均成本拉低 。這種策略不能令投資者 預測入市時機，但能在 毋須擔心市場未來走勢下投資 。

他認為，不少聰明人對簡單的方法不感興趣，反而專注研究較複雜的解決方法，最終更有可能因為將簡單問題複雜化，而導致作出錯誤的決定。

因此，當面對問題時，對任何解決方法也應持有開放心態。就如投資一樣，積極花時間研究最佳入市時機時，也可先採用平均成本法投資，建立投資習慣，爭取回報。

責任編輯：李瑩

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