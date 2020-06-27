【移居泰國】港80後女生赴泰國創社企 開旅遊團保育社區文化

80後香港女生凱兒早於10多年前，便以工作簽證移居泰國任職社企，後來成立了自己的社企「在地遊」，冀望透過與當地社區協商，共組非一般的旅遊路綫，改變原有破壞生態的旅遊方式，為當地居民爭取自主權，保育當地文化。

▲ 80後香港女生凱兒早於10多年前，便以工作簽證移居泰國任職社企。

外國人不易取得工作簽證

外國人要在泰國取得工作簽證也不易，最大原因是當地公司聘請外國人的門檻頗高。凱兒解釋，當地公司資產要達200萬泰銖（約50萬港元）才可請外國人，而外國僱員亦受最低工資保障，港人月薪為4.5萬泰銖（約1.1萬港元），內地人及台灣人只需3萬泰銖（約7,500港元），外國員工與泰國員工比例也有規定，加上要準備繁複的簽證文件，一般中小企業不太可能會聘請外國人。

凱兒認為香港人優勢不算強，論英文能力及人際網絡，新加坡更好，地理上與泰國更近；論語言，很多會說泰文的中國或台灣年輕人來讀大學，然後找工作。若企業需要懂中文的員工，會想請中國人而非香港人，他們想要內地網絡。

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泰國宜居可選生活步伐

她曾到不同國家做義工，最後選擇了泰國，原因是她認為泰國宜居。

泰國生活寫意悠閒，不論居住環境、人與人的關係、工作，都有很大喘息空間。「你可平價租住大單位，星期六日可完全放假，人與人之間不會直接衝突。你可以調校自己的生活步伐，想快想慢都可以，這很重要，香港正正就是無空間無選擇。」

以住屋為例，她最初搬來泰國，居住距離市中心幾個BTS站的300呎單位，月租只需1,500港元；現時她居於旅遊熱點翟度翟市集附近、BTS沿綫的500呎單位，連私人會所，包全屋家具電器，也不過是月租3,500港元。

▲ 月租3500港元的500呎單位。

▲ 她的住所設有會所。

社區為本加強村民自主

純商業模式只需對準市場需要，設計產品滿足市場。以旅遊業為例，坊間旅行社行程以吃喝玩樂為主，景點大同小異。但這些行程往往為當地社區帶來負面影響，凱兒舉例：「清邁有深厚的少數民族文化，但旅遊業者為減低成本，將其村落移至市中心，建成少數民族旅遊村。這有兩個壞處，一是以低價人工聘請村民打工，構成剝削；二是將原有文化變成人為建構，破壞保育。」

▲ 凱兒期望社區為本的旅遊模式，可保育當地文化。

▲ 本地遊會與當地少數民族合作設計行程。

而凱兒的在地遊則打算發展出新模式，除了為遊客提供另類選擇，更冀望透過旅遊帶來正面影響。本地遊會與當地少數民族合作設計行程，但不會聘請村民，而是以合作夥伴的形式，讓村民成為老闆，最終可自己營運，自行招待遊客。若發現遊客會為村落帶來負面影響，村民亦有Say可隨時自行中止。

這種做法旨在加強村民的自主性、經濟及文化保育，以當地社區為本。「作為外來者，我們無權為他們決定怎樣才是最好的發展，最重要是當地人能決定發展路向、步伐。」

▲ 體驗當地文化的捕蝦。

在地遊的活動形式多樣，如與泰國北部大型少數民族阿卡族合作，由當地村民教遊客煮當地傳統食品，一行人會上山採摘香料、食材；又或是到南部跟漁夫出海捉魚。凱兒曾帶中學生到貧民窟，與當地人一同製作花環，體驗花半小時才賺到0.5港元的剝削工作。「參與者反思了很多，花環售價不便宜，但製作人的薪水卻很微薄，反映中間商人剝削。當你沒有議價能力，貧富懸殊產生出來的禍害很大。」每一段旅程開展前，凱兒都會先花半年時間與當地人建立關係，過程中她亦學懂珍惜生活。

▲ 凱兒着重與當地人溝通及連結，為當地社區爭取自主權。

在地遊JaiDee Tours Facebook專頁

（節錄）

【全文︰80後女生移居泰國創社企 開設旅遊團保育社區文化】

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