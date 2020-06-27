【本地遊】親朋好友去Glamping？元朗逢吉鄉星空露營車每晚2,399元起

▲ 【本地遊】元朗逢吉鄉星空露營車 每晚2,399元起 供最多6人入住 -

露營初哥或是一家大細，未必適合最原始的露營方式，舒舒服服地入住露營車，也是一個有趣及輕鬆的選擇。元朗錦田逢吉鄉的Park Nature露營車營地，有如住酒店般方便，更可順道遊覽逢吉鄉及南生圍，來個大西北小郊遊。

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合法露營車營地 露營車每輛成本35萬元

Park Nature於去年12月試業，這個佔地約4萬呎的營地，跟大嶼山貝澳營地屬同一團隊管理，為香港合法持牌經營。負責人Eric稱：「這裏前身一片爛地，地主不希望荒廢丟空，因此與我們合作，開設一個露營車營地。可擺放10架露營車，不過暫時只有5架新式的星空露營車，2架舊款但可以攜帶寵物的露營車，年尾會再增加多3架。」

外形如太空艙的露營車，因為已固定在草地上不能行走。這款露營車是Eric特別向遊艇廠度身訂造，成本約35萬元一架，算是香港獨有設計。用料及安全都是符合英國標準，間隔甚至像酒店般豪華，入住基本上不需像普通露營般要帶齊裝備，絕對是懶人玩法。

▲ 浴廁如酒店般豪華企理，不過要自備個人清潔用品及毛巾。（張頌婷攝）

玻璃觀星天幕 設電動麻雀枱

星空露營車有兩房一廳及浴廁，主人房設有三面玻璃窗，頭頂的弧形窗口，躺在床上，日間可望着藍天白雲，夜晚則可觀星，非常浪漫。兩邊的玻璃窗透入自然光，想保持私隱亦可拉上窗簾，房間極寬敞，更有一部獨立電視。另一間客房則較窄，為上下格碌架床，以及可掛衫的衣櫃。

客廳設有一張飯桌，揭開木枱面可化作麻雀枱，電動麻雀枱有自動洗牌功能，就不會製造噪音。浴廁乾濕分隔算寬敞，洗手盆則在客廳旁，不過露營車內不得煮食，雖然有雪櫃及熱水煲，煮食或是燒烤則要移師室外了。

▲ 星空露營車的主人房天花及兩旁均是玻璃窗，晚上可以躺在床上觀星。（張頌婷攝）

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營地設餐廳酒吧 煮食需自備食材

難得露營車的中央冷氣很充足，非常夠凍，即使身在車廂內也不怕悶熱侷促。不過也有一點蚊患，車窗及車門已設防蚊網，車子內亦有電子滅蚊拍，入住時最好自行做足防蚊措施。露營車也不包毛巾及個人清潔用品，煮食亦沒有調味料及食材，可以先在元朗市中心自備。

營地除了燒烤場外，亦有泰國餐廳及戶外酒吧車，有齊食物及飲品，不怕身在荒山野嶺沒飯吃。只供應簡單的兒童遊樂設施，不過難得有一片大草地，在戶外給小朋友跑跑跳跳放電也不錯，建議攜帶一些小玩意解悶。每晚租金由2,399元起，可供4至6人入住，一家大細或一班朋友去玩最划算。

Park Nature

地址：元朗錦田逢吉鄉沙埔村泰Cow餐廳

電話：9441 6025

價錢：每晚2,399元起，燒烤晚餐每位另加185元，亦可以200元租用Gas爐連廚具。

前往方法：自駕設免費泊車，可乘坐603號綠色專綫小巴，於新潭路下車步行300米。

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：香港獨有星空露營車 遊元朗逢吉鄉南生圍】