億萬富豪索羅斯的4條投資金律

索羅斯不如巴菲特那般家傳戶曉，但他是現代史上最成功的投資者之一。索羅斯的慈善捐款達320億美元，根據《福布斯》的資料顯示，索羅斯身家現時為83億美元。其多姿多彩的人生之中，有很多經驗值得希望獲得成功的投資者學習。

1. 尋找適合你的方法

索羅斯並不跟隨分散投資、價值及長綫投資等慣常規則。他是個投機者，在他的職業生涯中，這位投資者因應對市況的全盤審視，利用槓桿進行豪賭；基本面並非其主要考慮因素。

雖然現在不是用百億美元槓桿進行貨幣交易的最佳時候，但你可從中尋找自己的投資風格及獨特方法。如您擅長某件事，善用這個長處為自已帶來好處。

2. 找尋經濟上的失算，並充分利用

即使沒有經濟上的失算，充其量是個能有機可乘的情況也應好好利用。索羅斯的一些大舉動均與貨幣投機有關。他經常被稱為「幾乎令英國破產的男人」， 因為他曾於1990年代對賭英鎊。

歐洲各國積極將彼此貨幣掛鈎，以穩定滙率。當英國加入戰團時，索羅斯借來英鎊後大舉做空，繼而買入德國馬克，賭英鎊會貶值。他賭贏了，一天內獲利足足10億美元。整件事完結時，他斬獲近20億美元。索羅斯這個舉動等同發國難財，所以必然備受爭議。

3. 投機是個高風險遊戲

如你要去豪賭，就要準備輸得很慘。雖然次數不多，但索羅斯也曾經潰不成軍。

1987年，他錯誤評估市場會繼續造好，因而虧掉了3億美元。不過這個金額與他在俄羅斯債務危機中輸掉的20億美元比起來，實在是微不足道。在其所有失利之中，最慘重的一次發生在1999年的科技泡沫。盡管索羅斯看準了泡沫將會爆破，卻嚴重錯估了時機，結果可能造成了數以十億美元的損失。

索羅斯的勝仗顯然遠比敗仗多，但仍應該用心汲取教訓。如你要揮出重大一擊，最好有能力應付重大失誤，索羅斯做的這類買賣並不適合膽小的人。

4. 你的人生不由形勢來決定

當你拿到一手不喜歡的牌，可以隨時把它換掉。雖然並不特別與市場有關，但仍值得了解一下索羅斯的人生。他於1930年在匈牙利出生，並不是猶太人後裔適合居於歐洲的時期。其父親安排他們獲取一批假身分證，以在德國佔據匈牙利時隱藏他們的猶太人血統。

那種危險和求存會改變你看待世界的方式。索羅斯指蘇聯戰後侵佔匈牙利的時期更為艱難，他當時有留下來接受現況嗎？沒有。他在17歲時前往倫敦修讀哲學等科目，然後在紐約成為套戥交易員。

這裏帶出了很簡單的道理，你可以改變自己的人生軌跡。他的父親為家人而不接受現況，並作出了行動。索羅斯沒有留在被蘇聯侵佔的匈牙利，他採取了行動。如你願意做任何事來取得成就，你永不會知道結果將會如何。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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