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【移民美國】美國EB-5投資移民簽證配額明年大增 投資90萬美元 24個月可取綠卡

美加 13:39 2020/06/26

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【移民美國】美國EB-5投資移民簽證配額明年大增 投資90萬美元 24個月可取綠卡

港人近年查詢移民海外的個案急升，當中美國是港人的熱門移民目的地之一。有移民顧問公司表示，當中美國EB-5移民投資者計劃愈來愈受歡迎。申請者可透過由美國公民及移民服務局（USCIS）處理簽證申請，通過直接投資的方式申請為美國合法永久居民身份（綠卡）。

中港移民申請分開配額

據美國國土安全部官員Charles Oppenheim指，2020財政年度淨餘大量家庭移民簽證配額，當局決定於2021年度將EB-5簽證配額加大至超過14,200個。當局表示，香港與中國內地的申請分開處理，在港出生的本地居民不計算於中國內地簽證配額內。

胡康邦移民顧問創辦人胡康邦認為，美國擁有國際高等學府，因此成為不少本港家庭理想移居地，又指EB-5移民投資計劃是取得永久居留權的最佳途徑之一。申請人士只需於區域中心達到最低投資額90萬美元（約697萬港元），而且沒有年齡、語言和學歷限制。

【移民北美‧美國】認識美國邊個城市最宜工作及退休

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EB-5投資移民門檻較低

申請EB-5的資格條件亦較其他移民途徑更為吸引，如較寬鬆的學歷及語文要求、並沒有針對職業或其他家庭成員贊助的要求、合理居住條件及只需要進行被動投資等。EB-5計劃下在偏遠地區及高失業率地區的最低投資要求為90萬美元，其他地區則是180萬美元（約1,395萬港元）。通過投資而獲得條件綠卡需要約24個月時間審批，永久性綠卡則需要21到45個月。

【移民北美‧美國】3大常見美國移民途徑

【移民北美‧美國】投資移民美國 現實中你要注意的4件事

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 移民攻略

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