▲ 後疫情時代 企業數碼轉型要以人為本

新冠肺炎疫情揭示未雨綢繆的重要性：遙距工作成為新常態，有效業務連續性需顧及的遠不止於此。是次疫情充分測試了全球各行各業的業務連續性計劃，並再一次說明企業若要擁有高效復原能力，需要哪些條件及準備工作。

企業一般在制定災難復原及業務連續性計劃後，缺乏定期檢視及測試方案。根據研究和顧問公司Gartner最新的業務連續性調查，只有12%的企業做好充分的準備，迎戰新冠肺炎所帶來的影響。於現今充滿挑戰的營商環境下，靈活的業務連續性計劃顯得尤其重要。全面的業務連續性計劃能助企業順利過度艱難時刻，保持業務運作順暢之餘，同時保護企業聲譽、客戶和員工。

遙距工作 須留意網絡安全

企業管理層必須在實體和網上平台上保障員工安全。事實上，在實行遙距工作安排時，企業往往忽略了網絡世界的安全威脅。員工從不同地方使用各種裝置，透過雲端或不同安全級別的位置存取數據及應用程式，將大大增加企業遭受網絡攻擊的風險。此外，黑客於疫情肆虐期間比以往更活躍以新冠肺炎為題的發動網絡釣魚、勒索軟件等攻擊。

有研究顯示，於今年1月至3月期間，與疫情相關的網絡攻擊增加677%。在提高警惕以應對不斷上升的網絡安全威脅時，企業可以利用基於雲端的身分識別與存取權管理（IAM）以及客戶身份與存取權管理（CIAM）系統，保護通訊和資料共享過程。

遙距工作的其中一項主要挑戰是要確保在不同地方工作的團隊之間擁有高效性且流暢的協作。企業可使用遙距工作工具來提高生產力。在疫情期間，Microsoft Teams的用戶數量亦有所上升，現時全球Teams的每日活躍用戶超過4,400萬人。

數碼轉型 令工作流程變得更靈活

建立靈活的工作模式以提高業務連續性的另一個關鍵因素是將企業及其所有流程數碼化。企業需要支援並使關鍵業務流程能夠於虛擬平台上運作，包括客戶服務、產品、供應鏈、財務、支付、人力資源、員工健康、福利等功能，及其他重要的流程和支援關鍵業務運作的必要服務。以上所有都可以透過雲端實踐，而執行上並不像想像中那麼複雜。

本年度管理層最寶貴的一課是企業若果希望獲得業務連續性，便需要關注員工的身心健康。科技絕對能在這方面協助企業。管理層應為人力資源團隊提供合適的工具，以檢視自助服務報告和增加對團隊的可視性，使企業能估計員工流失情況，並根據員工過往的健康歷史找出較大機會感染疾病的員工，以便公司提供更多支援，保障員工健康。

同理心是長遠實行遙距工作的關鍵

如今，大家都集中希望生活和業務重上軌道，但疫情亦提醒我們必須及早及為未來制定業務連續性計劃。

要長遠保持業務靈活，企業除了要為員工提供額外支援，更要有同理心。伴隨遙距工作而來的還有照顧孩子在家上課，以及失去與其他家庭成員、朋友和同事接觸的機會。在這不穩定且充滿壓力的時期，領導層和管理人員更需要照顧及保障團隊的身心健康和安全。

所有事情已從此變得不一樣。在企業透過遙距工作重新啟動營運時，管理層應向其員工提供更廣泛的支援，以協助公司過度到新的業務營運階段。

作者簡介：

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