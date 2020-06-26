▲ 【儲蓄保險】靈活理財+保證回報 短期儲蓄保點做先好？ -

政府派錢1萬元，有意將資金儲起怎樣才能穩定收息？新冠肺炎疫情下，環球經濟放緩，美國聯儲局實施無限量化寬鬆，經過一輪減息後，距離負利率似乎只是一步之遙。銀行定期存款的確難有驚喜，除非是新資金存款，否則利率就更低。

其實，除銀行定存外，保險公司亦會推出短期儲蓄保險，主攻保證回報，保單年期約3至5年，稍長於銀行定存；但短期儲蓄保險的投保人可以於幾年內，鎖定一個穩定的保證回報率，對於收息一族，仍具有一定的吸引力。

【延伸閱讀】【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？

10Life緊貼香港市場上的短期儲蓄保險產品，它們來自中銀人壽（BOC Life）、Blue、滙豐（HSBC）、恒生保險（HS）及萬通保險（YF Life），以下是產品的回報表現：

短期儲蓄保險的回報穩定又保證 可達5年

市場上的短期儲蓄保險多提供美元、港元、人民幣為保單貨幣。一般而言，人民幣的回報率較高，但投保人要承擔兌率風險。而上述短期儲蓄保險比較，產品全是美元保單，供款模式為一次過預繳、或2年供款期，而保單期是3至5年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR）。以上產品期滿時的保證IRR起碼有2%，當中Blue WeSave 定息儲蓄保S1（簡稱Blue WeSave S1） 的保證IRR達到3%，隨後萬通保證回報儲蓄計劃 （預繳保費）的保證IRR亦有2.71%。另外，據恒生保險網站，其短期儲蓄保險現推出優惠，保證IRR有望提高，銀行客戶可了解其供款要求及其他條款。

早期退保有損失 1年離場可蝕4成

短期儲蓄保險的投保人需於保單期內鎖定資金，提前退保通常會導致損失。所以，大家投保前要確定保單期內有流動資金，應付突發開支。但是，若投保人真的要提早退保，又要蝕幾多錢呢？假設於投保一年後退保，我們計算產品1年保證IRR，上述產品中，多數的保證IRR是負數，代表投保人要蝕錢，最嚴重的IRR低至-40%，即投保人1年蝕4成。

無疑大多數短期儲蓄保險的產品設計，均對早期退保不利。唯獨Blue WeSave S1，容許投保人隨時拎錢，照樣有息賺，1年退保的保證IRR是正數，達2%，代表投保人依然有錢賺。這無疑為投保人增添彈性。試想想，當下疫情陰霾不散，避險穩守當然重要，但短期儲蓄保險年期3至5年，所謂世事難料，若此期間市況好轉，大家可能期望有更佳的投資回報，或者因其他急事，需提取現金。

分單投保更增理財靈活

現時市場只有Blue WeSave S1容許投保人隨時拎錢，不收手續費或罰款；但由於保單不容許部分提取，投保人要拎錢，實際上要全單退保，若大家想盡享此產品的靈活性，可考慮分單投保，將總投保金額投放於數張保單；舉例，投保人持有20,000美元（約15.5萬港元），按產品的最低供款額要求（4,000美元，約3萬港元），便可分別投保共5張保單。若將來退保，亦可按需要逐張保單提取現金，其他未退保的保單又繼續賺息，讓投保人靈活理財。

【延伸閱讀】【美國零息】聯儲局預告2年內不加息 專家推薦定存以外收息4大選擇

投保短期儲蓄 既可搵人亦可上網

短期儲蓄保險賣點是保證回報，利潤很低，向來不是大品牌保險公司及顧問力推的產品，所以市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。再看環球局勢不明朗，美國國債息率每況愈下，保險公司在釐定產品的回報時，亦受到壓力，可能要隨時收緊短期儲蓄保險的保證回報。所以上述產品額滿即止。

鑑於新冠肺炎，社交隔離漸成新常態。本文提及的部分短期儲蓄保險產品，容許客戶自己網上投保，由申請到繳款均在綫上辦妥。當然，對於傳統保險公司的短期儲蓄保險，大家仍要找代理的保險經紀或顧問；而銀行發行的短期儲蓄保險，主要供給銀行客戶，若未有戶口，想投保就要先開戶。

註：以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：追求保證又靈活 短期儲蓄保險有咁著數嗎？（2020年6月）】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。