AMD行政總裁年薪4.5億 標普500企業中最強

▲ 標普500企業CEO年薪出爐！AMD女CEO以年薪4.5億奪冠

掘金力強大的企業行政總裁（CEO）薪酬究竟有幾多？據美聯社與薪酬顧問公司Equilar日前公布最新CEO年度薪酬排名，美國晶片生產商AMD的CEO蘇姿丰打入2019年標普500企業CEO年薪榜首，年薪達5,850萬美元（約4.5億港元），更是近年首位女性CEO登上榜首。

年薪抛離第2名近億元

該CEO年薪調查針對截至2019年底，在標普500企業擁有超過兩年職務的CEO。調查顯示，蘇姿丰於2019年的總年薪為5,850萬美元，相較第2名的美國探索公司（Discovery Inc.）CEO的David Zaslav年薪4,580萬美元（約3.5億港元），高出1,270萬美元（約9,900萬港元）。

調查顯示，蘇姿丰於去年的年薪較2018年的1,340萬美元（約1億港元）年薪大幅提升，主要原因是獲得一次性、基於績效的股票獎勵。她去年的底薪與績效獎金分別為100萬及120萬美元，股票選擇權有300萬美元，股票獎勵則多達5,300萬美元。

帶領AMD轉虧為盈

蘇姿丰1969年在台南出生，3歲隨父母移民美國，25歲已取得麻省理工學院（MIT）博士學位。並曾於科企IBM擔任半導體研發部副總裁、半導體公司Freescale擔任首席科技總監（CTO）。

她在2012年跳槽至AMD，擔任全球業務副總裁暨總經理，並在2014年接任AMD CEO，帶領該企業從營收衰退狀態，步向標普500企業中表現最好的公司之一，以具價格競爭力兼創新技術，匹敵全球半導體產業巨頭英特爾（Intel）。AMD的股價更於去年間大幅增長156%。

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首（收費文章）】

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