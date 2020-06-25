一枝6公升1999年DRC 為何在蘇富比拍賣估價高過買樓首期？

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DRC是酒莊Domaine de la Romanee-Conti的簡稱。DRC有許多著名的葡萄園，當中以Romanee-Conti平均成交價最高。2018年，一瓶1945年的DRC, Romanee-Conti以558,000美元（約4,324,425港元）在紐約蘇富比成交，創下洋酒拍賣最高成交價紀錄。而去年，一瓶1.5公升裝的DRC, Romanee-Conti, 1999，以396,800港元在香港蘇富比成交。
今次蘇富比在7月5-6日舉行的「至尊珍酩薈藏」拍賣會，逾1,500件拍品，竟然有近200件大瓶裝的布根地拍品，當中有21件是來自DRC。
為何大瓶裝那麼罕見而吸引呢？因為頂級佳釀通常不會大量生產大瓶裝，因此非常稀有。而且大瓶裝陳釀速度比標準瓶裝葡萄酒慢，陳年潛力更大，就好像置身酒莊的木桶內，因此備受追捧。
大瓶裝的名字
一般人對葡萄酒的容量認識，始於750ml的標準瓶，就算是半枝裝都不多見（通常是甜酒）。雖然近日見超市多了一些適合獨酌的187ml，但仍然是以標準裝最為人熟悉。
在學習葡萄酒的過程中，也需要認識葡萄酒的不同容量，兩個標準瓶的Magnum就聽得最多，之後的Double-Magnum都算是common，但去到Jeroboam、Imperial，或者zar字尾的9公升、12公升及15公升裝，就真的連名稱也不知怎樣讀，何況要串出來。
葡萄酒常見名稱與容量（不同國家還有很多不同容量，以下是比較普遍的）：
Split：187毫升＝1/4枝標準瓶
Half：375毫升＝半枝標準瓶
Standard：750毫升＝1枝標準瓶
Magnum：1.5公升＝2枝標準瓶
Double-Magnum：3公升＝4枝標準瓶
Jeroboam：5公升＝6枝標準瓶
Imperial(Methuselah)：6公升＝8枝標準瓶
Salmanazar：9公升＝12枝標準瓶
Balthazar：12公升＝16枝標準瓶
Nebuchadnezzar：15公升＝20枝標準瓶
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌