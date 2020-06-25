一枝6公升1999年DRC 為何在蘇富比拍賣估價高過買樓首期？

▲ DRC, Romanee-Conti, 1999（6公升裝1瓶，估價：1,000,000 – 1,400,000港元）（圖片蘇富比提供）

DRC是酒莊Domaine de la Romanee-Conti的簡稱。DRC有許多著名的葡萄園，當中以Romanee-Conti平均成交價最高。2018年，一瓶1945年的DRC, Romanee-Conti以558,000美元（約4,324,425港元）在紐約蘇富比成交，創下洋酒拍賣最高成交價紀錄。而去年，一瓶1.5公升裝的DRC, Romanee-Conti, 1999，以396,800港元在香港蘇富比成交。

今次蘇富比在7月5-6日舉行的「至尊珍酩薈藏」拍賣會，逾1,500件拍品，竟然有近200件大瓶裝的布根地拍品，當中有21件是來自DRC。

為何大瓶裝那麼罕見而吸引呢？因為頂級佳釀通常不會大量生產大瓶裝，因此非常稀有。而且大瓶裝陳釀速度比標準瓶裝葡萄酒慢，陳年潛力更大，就好像置身酒莊的木桶內，因此備受追捧。

▲ Domaine Ramonet, Montrachet, 1989（6公升裝1瓶，估價：320,000-500,000?港元）：布根地並不是只有紅酒馳名，由Chardonnay釀製的白酒也非常出色。去年1瓶1.5公升裝的Domaine Ramonet, Montrachet, 1989，在蘇富比拍賣會上 ，就以80,600港元成交。（圖片蘇富比提供）

大瓶裝的名字

一般人對葡萄酒的容量認識，始於750ml的標準瓶，就算是半枝裝都不多見（通常是甜酒）。雖然近日見超市多了一些適合獨酌的187ml，但仍然是以標準裝最為人熟悉。

在學習葡萄酒的過程中，也需要認識葡萄酒的不同容量，兩個標準瓶的Magnum就聽得最多，之後的Double-Magnum都算是common，但去到Jeroboam、Imperial，或者zar字尾的9公升、12公升及15公升裝，就真的連名稱也不知怎樣讀，何況要串出來。

▲ 最近港島香格里拉大酒店的Petrus餐廳，便有15公升的波爾多紅酒可以品嘗，還說一個月可以完成一枝。品酒之餘，還可以認識這少見的Nebuchadnezzar，也是難得的機會。

葡萄酒常見名稱與容量（不同國家還有很多不同容量，以下是比較普遍的）：

Split：187毫升＝1/4枝標準瓶

Half：375毫升＝半枝標準瓶

Standard：750毫升＝1枝標準瓶

Magnum：1.5公升＝2枝標準瓶

Double-Magnum：3公升＝4枝標準瓶

Jeroboam：5公升＝6枝標準瓶

Imperial(Methuselah)：6公升＝8枝標準瓶

Salmanazar：9公升＝12枝標準瓶

Balthazar：12公升＝16枝標準瓶

Nebuchadnezzar：15公升＝20枝標準瓶