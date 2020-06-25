  • 30°C
香港時間 : 2020625日 (四) 20:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

一枝6公升1999年DRC 為何在蘇富比拍賣估價高過買樓首期？

博客 20:26 2020/06/25

分享：

DRC, Romanee-Conti, 1999（6公升裝1瓶，估價：1,000,000 – 1,400,000港元）（圖片蘇富比提供）

DRC是酒莊Domaine de la Romanee-Conti的簡稱。DRC有許多著名的葡萄園，當中以Romanee-Conti平均成交價最高。2018年，一瓶1945年的DRC, Romanee-Conti以558,000美元（約4,324,425港元）在紐約蘇富比成交，創下洋酒拍賣最高成交價紀錄。而去年，一瓶1.5公升裝的DRC, Romanee-Conti, 1999，以396,800港元在香港蘇富比成交。

今次蘇富比在7月5-6日舉行的「至尊珍酩薈藏」拍賣會，逾1,500件拍品，竟然有近200件大瓶裝的布根地拍品，當中有21件是來自DRC。

為何大瓶裝那麼罕見而吸引呢？因為頂級佳釀通常不會大量生產大瓶裝，因此非常稀有。而且大瓶裝陳釀速度比標準瓶裝葡萄酒慢，陳年潛力更大，就好像置身酒莊的木桶內，因此備受追捧。

Domaine Ramonet, Montrachet, 1989（6公升裝1瓶，估價：320,000-500,000?港元）：布根地並不是只有紅酒馳名，由Chardonnay釀製的白酒也非常出色。去年1瓶1.5公升裝的Domaine Ramonet, Montrachet, 1989，在蘇富比拍賣會上 ，就以80,600港元成交。（圖片蘇富比提供）

大瓶裝的名字

一般人對葡萄酒的容量認識，始於750ml的標準瓶，就算是半枝裝都不多見（通常是甜酒）。雖然近日見超市多了一些適合獨酌的187ml，但仍然是以標準裝最為人熟悉。

在學習葡萄酒的過程中，也需要認識葡萄酒的不同容量，兩個標準瓶的Magnum就聽得最多，之後的Double-Magnum都算是common，但去到Jeroboam、Imperial，或者zar字尾的9公升、12公升及15公升裝，就真的連名稱也不知怎樣讀，何況要串出來。

最近港島香格里拉大酒店的Petrus餐廳，便有15公升的波爾多紅酒可以品嘗，還說一個月可以完成一枝。品酒之餘，還可以認識這少見的Nebuchadnezzar，也是難得的機會。

葡萄酒常見名稱與容量（不同國家還有很多不同容量，以下是比較普遍的）：

Split：187毫升＝1/4枝標準瓶

Half：375毫升＝半枝標準瓶

Standard：750毫升＝1枝標準瓶

Magnum：1.5公升＝2枝標準瓶

Double-Magnum：3公升＝4枝標準瓶

Jeroboam：5公升＝6枝標準瓶

Imperial(Methuselah)：6公升＝8枝標準瓶

Salmanazar：9公升＝12枝標準瓶

Balthazar：12公升＝16枝標準瓶

Nebuchadnezzar：15公升＝20枝標準瓶

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

立夏海灘良伴　葡萄酒大師Debra Meiburg Sarah Heller推介奧地利Gruner Veltliner
2020/06/12
立夏海灘良伴　葡萄酒大師Debra Meiburg Sarah Heller推介奧地利Gruner Veltliner
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
2020/05/28
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
英國雜誌公布50大葡萄酒品牌　測試你飲酒資歷
2020/05/07
英國雜誌公布50大葡萄酒品牌　測試你飲酒資歷

最新專欄文章 更多

萬事得全新豪華七座SUV　CX-8優雅踏實集大成
今日
萬事得全新豪華七座SUV　CX-8優雅踏實集大成
Netflix奇幻愛情韓劇《雖然是精神病但沒關係》關注都市人心靈健康　金秀賢演繹暗黑治癒成人童話
2020/06/24
Netflix奇幻愛情韓劇《雖然是精神病但沒關係》關注都市人心靈健康　金秀賢演繹暗黑治癒成人童話
Casio G-Shock Frogman潛水錶首推指針版GWF-A1000　專業程度進一步提升
2020/06/24
Casio G-Shock Frogman潛水錶首推指針版GWF-A1000　專業程度進一步提升
富豪們的小玩意　Louis Vuitton過百萬的大玩具　
2020/06/24
富豪們的小玩意　Louis Vuitton過百萬的大玩具　
捕捉動人時光　父親節精選Leica相機
2020/06/19
捕捉動人時光　父親節精選Leica相機
拍賣 葡萄酒 估價 酒店 成交 波爾多 紐約 超市 葡萄園

下一篇文章

萬事得全新豪華七座SUV　CX-8優雅踏實集大成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【離岸戶口】點解要開離岸戶口？先認清離岸戶口利與弊
【離岸戶口】點解要開離岸戶口？先認清離岸戶口利與弊
博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
博客 - 夫婦月入9萬 冀5年後移民 財政大計怎安排？
夫婦月入9萬 冀5年後移民 財政大計怎安排？
博客 - 【移民保險】準備移民 應否將保單「套現」？ 供緊嘅保險點處理？
【移民保險】準備移民 應否將保單「套現」？ 供緊嘅保險點處理？
Netflix奇幻愛情韓劇《雖然是精神病但沒關係》關注都市人心靈健康　金秀賢演繹暗黑治癒成人童話
Netflix奇幻愛情韓劇《雖然是精神病但沒關係》關注都市人心靈健康　金秀賢演繹暗黑治癒成人童話
博客 - 【離岸戶口】認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意什麼
【離岸戶口】認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意什麼