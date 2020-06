Netflix奇幻愛情韓劇《雖然是精神病但沒關係》關注都市人心靈健康　金秀賢演繹暗黑治癒成人童話

▲ 共16集的《雖然是精神病但沒關係》已於上周六首播,現逢星期六、日晚上9時半於Netflix與韓國同日上綫。

身處高壓忙亂的社會,敢說50%都市人都有大大小小的情緒病甚至精神病,口中常對人笑說「OK」來強撑快崩潰不成戲的內心小劇場,難怪近年的影視作品除了肩負娛樂大家的重任,更着重「治癒」功效,希望能撫慰觀眾心靈。最新一套是金秀賢與徐睿知合演的奇幻愛情韓劇《雖然是精神病但沒關係》,跟英文劇名「It’s Okay to Not Be Okay」同樣強調要學習跟生命中的幸與不幸說聲「沒關係」,現於跟韓國tvN同日上架的Netflix熱播。

▲ 金秀賢與徐睿知這對「細臉CP」頗受觀眾歡迎,他倆飾演的文鋼太與高文英在首集戲劇性的相遇,有點「人在燈火闌珊處」的況味。(劇照)

近年的治癒系電影、劇集已儼如創作主流,捧場者眾,就連由《嫉妒的化身》、《男朋友》、《圈套》的朴信宇導演,與《Jugglers》的編劇趙容合作打造的《雖然是精神病但沒關係》,也另闢蹊徑走暗黑治癒成人童話路綫。這套被譽為本年度下半年最矚目的人氣韓劇,除因是金秀賢退伍後的首齣孭飛作,與同門師妹徐睿知合襯度高、CP感強,型男索女賞心悅目,令觀眾追看度大增之外,還因其劇本創作的精神理念,野心與同理心並行不悖。

▲ 從小父母雙亡,鋼太獨自肩負照顧患有自閉症的哥哥(吳政世飾)重任,常有一個人過活更開心的想法,卻被文英識穿為「偽善者」。(劇照)

原來韓國有近80%的民眾患有精神相關疾病,當中20%需要倚靠藥物。然而,在高壓、貧富差距極大的時代,誰能夠區分「正常」和「不正常」?單純地以「多數」當作是正常是否一種霸權?劇組希望通過本劇傳達溫馨治癒人心的信念,帶領觀眾更加了解劇中人身患不同缺陷如亞斯伯格症的感受及處境,相當好心地。

▲ 高文英的浮誇造型,其實是她防禦自我的華麗盔甲。出版社代表李相仁(金洲軒飾)為她收拾不少爛攤子,其實疼愛她如妹妹。(劇照)

關注韓國人精神健康

第一集《啖食惡夢長大的少年》在漢江大橋出現Netflix有關本劇的大型廣告牌,並非「亂入」,而是因為韓國社會不管是職場壓力還是生活壓力都很大,韓國的自殺率更是連續13年全球第1位,橫跨首爾漢江的麻浦大橋便有許多灰心喪志的人在此結束生命,而被稱為「死亡之橋」。另一條「自殺大橋」漢江大橋的欄杆印有同樣在劇中出現的各種鼓勵人心字句(惜因成效不彰而大部分在去年被拆除)。此舉是劇組好心提醒大家「即使不好也沒關係」,最重要是不要放棄自己,正如英文劇名隱藏了的「As Long As You Are Not Giving Up」。

▲ 第一集中,漢江大橋出現了Netflix有關本劇的大型廣告牌,富含深意。(劇集截圖)

本劇講述背負人生重擔而拒絕愛情的低薪精神病院男看護文鋼太(金秀賢飾),和擁有反社會人格也不懂愛情的童話女作家高文英(徐睿知飾)相遇後,互相撫平傷痕、治癒傷痛的故事。16集劇情以16個文英創作的童話故事作為主題而鋪展,從我們熟悉的故事到文英的童話,化成一篇篇魔幻版成人童話兼精緻動畫,貫穿全劇及角色間關係,如第二集預告了文英對鋼太執着宛如《紅鞋小姐》;走進魔女城堡的鋼太兄弟就像是命運坎坷的《戰慄糖果屋》;讓文英夜夜做惡夢的秘密《樹林中沉睡的魔女》;絕對不能碰的禁忌警告《藍鬍子的秘密》等,都見到鋼太與文英違背命運,一起尋找自己失去的靈魂與認同感。

▲ 鋼太為了某種原因而要與哥哥經常搬家,第2集回歸家鄉任職「沒關係醫院」——韓國最奇怪的精神病醫院,經常與護士南朱里(朴珪瑛飾)照顧文英的患腦病父親。(劇照)

殘酷醒世金句

劇中對白順着童話主題氛圍發展,既詩意又充滿醒世意味,以下摘錄的暗黑浪漫金句,同樣適合活在大時代的香港人省思。

①你相信命運嗎?命運沒甚麼大不了的,當你需要的時候就會出現在你面前,那就是命運。

②你不要笑,看起來很討厭。你笑起來像小丑,眼神很悲傷,但嘴角卻是上揚的。

③這世界上有些人是死有餘辜的,而某些設想周到的神經病,會為了我們偷偷殺掉那些人。

④惟有將不好記憶埋藏在內心深處過活的人,才能變得更堅強、更熱情、更有韌性,只有那樣的人才會得到幸福。

⑤所以不要忘了,不要忘記克服過去,如果你克服不了,你就只是個靈魂長不大的孩子。

⑥如果活着比死亡更痛苦,逃避是最輕鬆的。



▲ 討厭孩子偏是暢銷童書作者的文英,性格暴躁,鋼太遂教她用「蝴蝶擁抱法」來平復情緒。(劇照)

Info

《雖然是精神病但沒關係》(共16集)

逢星期六、日晚上9時半於Netflix與韓國同日上綫