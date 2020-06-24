【口罩供應】MedCare本周五出售港產口罩　50個售125元（附購買詳情）

本地公司MedCare早前宣布在港設廠生產口罩，今日（24日）宣布將正式大量生產，並於本周五（6月26日）中午12時起於官方網站接受訂購，於7月中旬至下旬發貨，成功訂購口罩之市民更有機會親臨MedCare口罩廠，親身體驗製造口罩。

MedCare口罩廠的無塵工作間已獲國際標準認證（BS EN ISO 14644-1：2015：Class 8）。此外，是次發售的口罩共有兩個型號，每人限購買6盒或3套限量版套裝，名額先到先得。

1）標準級成人口罩1680 Pro mask

3層溶噴超透氣一次性口罩

BFE、PFE、VFE達95% 或以上

ASTM level 1，Nelson Lab 正測試 ASTM Level 2

尺寸：175 x 95mm、顏色：天空藍

價錢：125元/50片

數量：10,000盒

2）醫療級成人口罩1880 Pro mask

5層頂級納米 （Nano） 薄膜口罩 （可重用）

BFE、PFE、VFE達99%或以上

Nelson Lab正測試ASTM Level 2 and 3

尺寸：175 x 95mm、顏色：天空藍

價錢：225元/50片

數量：10,000盒

3）限量版套裝

1680 Pro Mask 乙盒及1880 Nano Pro Mask 乙盒

價錢：330元/套

而公開網上訂購時間為6月26日（周五）中午12時起至6月28日（周日）上午11時59分截止，顧客可於官網訂購。而早前成功購買Medcare代理的中國製成人口罩的顧客，可優先訂購Medcare香港製造口罩，Medcare會透過電郵發放訂購網址，顧客可於6月25日中午12時起訂購，6月26日（周五）上午11時59分截止。

而口罩的發貨時間為7月中旬至下旬，顧客可透過速遞或指定自提點領取。是次訂購接受Apple Pay、Google Pay、Visa及Master付款。

此外，MedCare將以抽籤形式邀請成功訂購口罩的市民參觀口罩廠，並可親身嘗試製造口罩，名額共20個，每個名額只限一人進入無塵生產綫體驗生產過程。而購買口罩數量愈多，抽中機會愈大。而MedCare更會額外贈送一盒口罩予幸運兒作紀念品。

責任編輯：曹佩鈞

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