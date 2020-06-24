▲ 【退休規劃】7成港人有計劃強積金以外的退休產品 但不足4成有信心準備足夠退休金

滙豐昨日公布香港用戶的個人理財狀況調查，探討港人的財務健康水平，發現港人日常有儲蓄習慣，但在理財規劃方面欠缺方向，更有不足4成受訪者表示會有信心準備足夠的退休金額。

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今次「FinFit指數」（代表個人財務健康狀況）調查包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安4方面，當中以財務保安及財務保安超過70分（100分為滿分，下同），分別為76分及72分，理財計劃方面是最低分，只有60分，而理財知識有65分。結果顯示受訪者普遍自覺為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理。

4大財務壓力

香港用戶的FinFit指數為67（100分為滿足），逾半受訪者（51%）的「FinFit指數」為50至80分，屬於「一般」；接近3成（29%）受訪者的「FinFit指數」屬「非常健康」（80分或以上）；剩下20% 屬「不健康」（低於50分）。調查亦顯示「FinFit指數」屬「一般」的受訪者最有財務壓力。

逾一半受訪者表示財務壓力主要來自突發開支、不理想的投資回報、未能支持退休生活及收入減少。調查亦發現「FinFit指數」與生活質素滿意度、快樂程度及退休信心息息相關。

理財習慣—逾半有被動收入

64%受訪者有儲蓄習慣，但當中只有三分之二有恆常持續。港人每月平均儲7,400元，約佔收入3成。另外，有逾半（約56%）受訪者表示有被動收入，主要是由投資產品及定期存款所產生。

受訪者的每月生活支出是13,900元，佔收入的53%；61%表示有足夠儲備應付未來6個月的基本生活開支。

財務保安—港人重視個人帳戶安全

逾9成用訪者表示警惕個人帳戶安全，例如不會讓別人知道銀行密碼、驗證銀行通訊的真實性、檢查銀行賬單是否有欺詐交易。不過，只有約一半受訪者表示會每年更換網上銀行的密碼。

理財知識—對港股很了解

6成受訪者表示了解港股，但不足4成了解其他投資產品，包括信託基金、強積金自願性供款、年金、外匯等。65%表示有信心選擇合適的財富管理產品。

理財計劃—不足4成認為有足夠的退休金

逾7成受訪者有計劃強積金或公積計計劃以外的退休產品，不過，只有38%有信心準備足夠的退休金額。約6成有準備儲蓄計劃；約4成受訪者有定期向專業人士尋求建議。

責任編輯︰陳啟昌

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