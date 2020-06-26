OK便利店$100/5件Häagen-Dazs雪糕　Ruby Tuesday外賣自取單點食品半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OK便利店：$100/5件Häagen-Dazs雪糕

由6月25日至6月28日，於OK便利店買Häagen- Dazs脆皮雪糕批，只需$100即可買到5件。

2. Ruby Tuesday：外賣自取單點食品半價

由即日起，可以低至$48起購買Ruby Tuesday8款指定外賣美食，包括大眾喜愛的雞翼拼盤、露比燒排骨（半份）等。此外，更可使用美食券換取指定外賣美食，免收加一。

將軍澳東港城分店設有2款限定美食，分別是焗龍蝦意大利幼麵 （半隻）及燒烤雞 （半隻）。

分店地址：

鰂魚涌 K11 Atelier King’s Road

地址：香港鰂魚涌K11 Atelier King’s Road1樓101號店

銅鑼灣世貿中心

地址：香港銅鑼灣世貿中心10樓1002號店

尖沙咀 K11 Art Mall

地址：香港尖沙咀K11 Art Mall3樓313號店

九龍灣 MegaBox

地址：香港九龍灣MegaBox12樓23-25號店

荃灣海之戀商場

地址：香港荃灣海之戀商場1樓 1013號店

將軍澳東港城商場

地址：香港坑口東港城商場1樓112號店

3. Casablanca：全場床品低至2折

由即日起至7月5日，全綫Casablanca專門店舉行夏日專門店感謝祭，全場床品低至2折，當中包括床單、枕頭、被芯、床褥等。

需要注意，是次優惠不包括百貨專櫃。而各大專門店營業時間為早上11時至晚上9時30分。

專門店列表：

1. 大埔南運路9號新達廣場1樓77號舖

2. 鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓357號舖

3. 旺角彌敦道750號始創中心3樓342至343號舖

4. 大角咀海庭道18號奧海城2期1樓112號舖

5. 黄大仙正德街103號黄大仙中心南館1樓102號舖

6. 上水馬會道184號後座地下A舖

7. 天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場一樓L107鋪

8. 屯門田景路31號良景廣場四樓L410號舖

9. 觀塘開源道60號駱駝漆大廈三期三樓L （01） 室

10. 葵芳興芳路223號新都會廣場四樓406號舖

11. 香港仔南寧街7-11號香港仔中心二期地下14號舖

12. 將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼一樓W116號舖

13. 將軍澳唐賢街19號天晉匯2期一樓107號舖

14. 元朗朗日路8號形點二期一樓A112b號舖

15. 荃灣青山道398號D‧PARK 2樓2063號鋪

16. 元朗壽富街71號元發樓地下8號舖

優惠詳情