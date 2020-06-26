  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (五) 11:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【交稅優惠】恒生信用卡網上交稅 享高達100元 Cash Dollars

日常開支 10:30 2020/06/26

分享：

由即日至8月31日，由登記日起計，憑已登記之恒生信用卡於恒生e-banking網上繳費服務交稅款金額達10,000元或以上，可享高達100 元Cash Dollars；所交稅項更可以6或12個月分期還款，一筆過手續費低至100元起。

恒生信用卡網上交稅優惠

繳交稅款之累積金額 額外獎賞
10,000元至 少於50,000元 30元 Cash Dollars
50,000元 或以上 100元 Cash Dollars

所交稅項更可以分為6或12個月還款，一筆過手續費低至100元起。

交稅金額 （港元） （以每項交易計算）^ 一筆過手續費
6個月分期 （港元） 12個月分期 （港元））
3,000元至10,000元 100元 200元
10,001元至20,000元 200元 400元
20,001元至30,000元 300元 600元
30,001元 至50,000元 500元 1,000元
50,001元 至100,000元 1,000元 2,000元
100,001元至150,000元 1,500元 3,000元
150,001元至200,000元 2,000元 4,000元
200,001元至250,000元 2,300元 4,500元

^ 每一次網上繳交稅項可獨立申請一次網上交稅分期計劃，申請次數不限。

需要注意，由於用信用卡交稅亦屬於簽帳，需準時繳還卡數，以免繳付額外利息。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【離岸戶口】冷門離岸戶口選擇 馬恩島有咩優勢？
2020/06/25
【離岸戶口】冷門離岸戶口選擇 馬恩島有咩優勢？
【虛擬銀行】平安壹賬通銀行試業　特選客戶可享8.8厘活期年利率
2020/06/24
【虛擬銀行】平安壹賬通銀行試業　特選客戶可享8.8厘活期年利率
內地一女士微信30萬資金被凍結 用戶只有微信帳號使用權？
2020/06/24
內地一女士微信30萬資金被凍結 用戶只有微信帳號使用權？
傳「健康碼」下周推出　粵港澳三地新冠病毒測試邊度最貴？
2020/06/23
傳「健康碼」下周推出　粵港澳三地新冠病毒測試邊度最貴？
房委會為公屋租戶代繳7月份租金　約76萬租戶受惠
2020/06/23
房委會為公屋租戶代繳7月份租金　約76萬租戶受惠
稅務 稅務貸款 港元 信用卡

下一篇文章

Pizza Hut外賣自取或堂食　買滿$200即減$40　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送黃金又送現金　邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送黃金又送現金　邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）
【口罩供應】MedCare本周五出售港產口罩　50個售125元（附購買詳情）
【口罩供應】MedCare本周五出售港產口罩　50個售125元（附購買詳情）
【政府派錢一萬】今起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
【政府派錢一萬】今起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
【政府派錢一萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能申請
【政府派錢一萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能申請
【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法
【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法
【自助餐優惠】任食生蠔400蚊有找！4間酒店自助餐推介
【自助餐優惠】任食生蠔400蚊有找！4間酒店自助餐推介