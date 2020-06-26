【交稅優惠】恒生信用卡網上交稅 享高達100元 Cash Dollars

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由即日至8月31日，由登記日起計，憑已登記之恒生信用卡於恒生e-banking網上繳費服務交稅款金額達10,000元或以上，可享高達100 元Cash Dollars；所交稅項更可以6或12個月分期還款，一筆過手續費低至100元起。
恒生信用卡網上交稅優惠
|繳交稅款之累積金額
|額外獎賞
|10,000元至 少於50,000元
|30元 Cash Dollars
|50,000元 或以上
|100元 Cash Dollars
所交稅項更可以分為6或12個月還款，一筆過手續費低至100元起。
|交稅金額 （港元） （以每項交易計算）^
|一筆過手續費
|6個月分期 （港元）
|12個月分期 （港元））
|3,000元至10,000元
|100元
|200元
|10,001元至20,000元
|200元
|400元
|20,001元至30,000元
|300元
|600元
|30,001元 至50,000元
|500元
|1,000元
|50,001元 至100,000元
|1,000元
|2,000元
|100,001元至150,000元
|1,500元
|3,000元
|150,001元至200,000元
|2,000元
|4,000元
|200,001元至250,000元
|2,300元
|4,500元
^ 每一次網上繳交稅項可獨立申請一次網上交稅分期計劃，申請次數不限。
需要注意，由於用信用卡交稅亦屬於簽帳，需準時繳還卡數，以免繳付額外利息。
撰文：hket小編
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欄名 : 生活理財