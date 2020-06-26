【交稅優惠】恒生信用卡網上交稅 享高達100元 Cash Dollars

由即日至8月31日，由登記日起計，憑已登記之恒生信用卡於恒生e-banking網上繳費服務交稅款金額達10,000元或以上，可享高達100 元Cash Dollars；所交稅項更可以6或12個月分期還款，一筆過手續費低至100元起。

恒生信用卡網上交稅優惠

繳交稅款之累積金額 額外獎賞 10,000元至 少於50,000元 30元 Cash Dollars 50,000元 或以上 100元 Cash Dollars

所交稅項更可以分為6或12個月還款，一筆過手續費低至100元起。

交稅金額 （港元） （以每項交易計算）^ 一筆過手續費 6個月分期 （港元） 12個月分期 （港元）） 3,000元至10,000元 100元 200元 10,001元至20,000元 200元 400元 20,001元至30,000元 300元 600元 30,001元 至50,000元 500元 1,000元 50,001元 至100,000元 1,000元 2,000元 100,001元至150,000元 1,500元 3,000元 150,001元至200,000元 2,000元 4,000元 200,001元至250,000元 2,300元 4,500元

^ 每一次網上繳交稅項可獨立申請一次網上交稅分期計劃，申請次數不限。

需要注意，由於用信用卡交稅亦屬於簽帳，需準時繳還卡數，以免繳付額外利息。

撰文：hket小編

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