【影帝張家輝沽跑馬地逸廬勁賺】張家輝話你知幾時係買樓時機

▲ 【影帝張家輝的理財之道】傳張家輝沽跑馬地舊居勁賺3,000萬

影帝張家輝曾一句投資產品廣告對白：「你現在沒有，但將來會有」深入民心。現實中，張家輝所擁有的，比大部分香港人多的是，例如財富、好老婆關詠荷及寶貝女張童。

沽跑馬地舊居勁賺3,000萬

張家輝喜歡投資磚頭，市場盛傳他剛以5,800萬元沽出跑馬地逸廬一個單位，持貨11年勁賺近一倍。據了解，張家輝早年曾居於此單位，至早年購入中半山豪宅後才搬出。

據《地產站》報道，影帝張家輝及關詠荷早前透過公司股權轉讓方式，早前售出旗下跑馬地豪宅逸廬一個高層單位，資料顯示，單位由大生銀行馬氏家族成員購入，據代理稱成交價約5,800萬元。

家輝透過旗下的公司持有該單位，早於2009年以2,923萬元購入，至今持貨11年，易手帳面獲利2,877萬元，勁賺近1倍。據了解，他早年曾居於此單位，直至2017年以1.31億元購入中半山嘉慧園後才搬走。

由亞視藝員變身當紅 保守估計身家過億

張家輝加入影視圈前，曾為香港警務人員。其後他加入亞視擔任演員，但坦承在亞視演出沒有人看而感到心灰意冷。之後於1995年加入無綫電視，拍攝多部知名劇集如《妙手仁心》和《天地豪情》等，獲王晶賞識於《賭俠1999》中飾演第二男主角「化骨龍」成名。

他從影以來先後憑《証人》及《激戰》兩奪金像影帝，演技備受肯定。

市場估計，張家輝於2017年購入嘉慧園時，身家已過數億。

何時才是買樓時機？

張家輝是不少香港人的偶像，演技精湛、投資有道、愛妻愛家。假如有機會問張家輝何時才是買樓時機？

學張家輝話齋：

幾時係買樓時機？你買得起嘅時候，就係買樓時機！