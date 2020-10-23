  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【影帝張家輝沽跑馬地逸廬勁賺】張家輝話你知幾時係買樓時機

退休及生活保障 11:40 2020/10/23

分享：

【影帝張家輝的理財之道】傳張家輝沽跑馬地舊居勁賺3,000萬

影帝張家輝曾一句投資產品廣告對白：「你現在沒有，但將來會有」深入民心。現實中，張家輝所擁有的，比大部分香港人多的是，例如財富、好老婆關詠荷及寶貝女張童。

沽跑馬地舊居勁賺3,000萬

張家輝喜歡投資磚頭，市場盛傳他剛以5,800萬元沽出跑馬地逸廬一個單位，持貨11年勁賺近一倍。據了解，張家輝早年曾居於此單位，至早年購入中半山豪宅後才搬出。

據《地產站》報道，影帝張家輝及關詠荷早前透過公司股權轉讓方式，早前售出旗下跑馬地豪宅逸廬一個高層單位，資料顯示，單位由大生銀行馬氏家族成員購入，據代理稱成交價約5,800萬元。

家輝透過旗下的公司持有該單位，早於2009年以2,923萬元購入，至今持貨11年，易手帳面獲利2,877萬元，勁賺近1倍。據了解，他早年曾居於此單位，直至2017年以1.31億元購入中半山嘉慧園後才搬走。

由亞視藝員變身當紅　保守估計身家過億

張家輝加入影視圈前，曾為香港警務人員。其後他加入亞視擔任演員，但坦承在亞視演出沒有人看而感到心灰意冷。之後於1995年加入無綫電視，拍攝多部知名劇集如《妙手仁心》和《天地豪情》等，獲王晶賞識於《賭俠1999》中飾演第二男主角「化骨龍」成名。

他從影以來先後憑《証人》及《激戰》兩奪金像影帝，演技備受肯定。

市場估計，張家輝於2017年購入嘉慧園時，身家已過數億。

何時才是買樓時機？

張家輝是不少香港人的偶像，演技精湛、投資有道、愛妻愛家。假如有機會問張家輝何時才是買樓時機？

學張家輝話齋：

幾時係買樓時機？你買得起嘅時候，就係買樓時機！

欄名 : 生活理財

相關文章

狄以達「燒錢」辦跳舞學校　為夢想無悔放棄上車（短片）
2020/06/12
狄以達「燒錢」辦跳舞學校　為夢想無悔放棄上車（短片）
買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）
2020/05/29
買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）
「糖妹」鍾情投資黃金 原因只有一個（短片）
2020/05/22
「糖妹」鍾情投資黃金 原因只有一個（短片）
Patrick Sir分享儲錢秘訣：最緊要自律
2020/06/05
Patrick Sir分享儲錢秘訣：最緊要自律

最新專欄文章 更多

【派錢1萬】點知自己收到1萬元未？認住呢幾個標示
2020/07/06
【派錢1萬】點知自己收到1萬元未？認住呢幾個標示
【雙宋離婚】宋慧喬宋仲基離婚　香港情況會點分資產？
2019/06/27
【雙宋離婚】宋慧喬宋仲基離婚　香港情況會點分資產？
【社會福利】3月領取綜援個案減少0.3%　受助人數約32萬人
2019/04/25
【社會福利】3月領取綜援個案減少0.3%　受助人數約32萬人
注射HPV疫苗　6個不可不知小知識
2019/02/27
注射HPV疫苗　6個不可不知小知識
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
2019/02/26
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
跑馬地 中半山 張家輝 關詠荷 投資產品 豪宅

下一篇文章

【MPF】用強積金應急、貸款不可行？ 美退休金類似機制成效如何？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
【退休人語】「人在天堂，錢在銀行」　曾智華教你點樣「散財」最快樂
【退休人語】「人在天堂，錢在銀行」　曾智華教你點樣「散財」最快樂
【退休規劃】「退休股票倉」的8大原則　曾智華：股票忌犯「範式轉移」（Paradigm Shift）
【退休規劃】「退休股票倉」的8大原則　曾智華：股票忌犯「範式轉移」（Paradigm Shift）
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【退休人語】人到中年　要學懂的兩項斷捨離
【退休人語】人到中年　要學懂的兩項斷捨離
【退休人語】人到中年　要學懂與「無聊關係」斷捨離
【退休人語】人到中年　要學懂與「無聊關係」斷捨離