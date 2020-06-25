▲ 【職場禁忌】美僱主為迎合新世代放寬職場規定 但不能接受呢幾個行為 -

時移世易，現時年輕一代打工仔大多數追求工作與生活平衡，新興的彈性自主工作如Freelancer、KOL、Blogger，甚至是Slash等在職場中湧現。那麼，作為傳統公司應該如何塑造一個自由氛圍的環境，令新一代不至於工作一兩年，到了開始能為公司創造價值的年期就悻悻然離去？

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採用寬鬆職場標準 接受電郵用表情符號

外國人力資源公司Accountemps最近訪問了2,800多名高級管理層，當中涵蓋美國28個主要城市中、擁有20名或以上員工的企業。研究發現，超過90%受訪管理層表示，在過去10年中，現今工作場所已變得不再拘謹，僱主放寬工作場所規定，並引用寬鬆的社會標準，冀能迎合年輕一代的員工。

調查指出，34%受訪管理層表示，公司比過往更願意接納員工穿着非正式服裝，而身體上有顯著刺青或染有非傳統髮色的員工，現時亦逐漸被接受。此外，大約三分之一僱主表示，在電郵信息採用隨性閒談的用語或表情符號，在過去被視為不尊重場合的行為，也隨着社會的變遷而逐漸獲得接納。

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工作時說粗言 最不能接受

不過，員工在職場上的某些舉動，今時今日仍屬不許可行為。對於高級管理層來說，最不能接受的員工行為，就是在工作期間粗言穢語（54%）及攜帶寵物到工作場所（51%），認為嚴重影響工作環境氛圍，同時不能盡情投入工作。

此外，被公司管理層視為工作場所員工行為禁忌，還包括在辦公室放置具政治意識的擺設，有48%受訪管理層認為此舉是不能接受；其次就是員工觀看網上播放的政治活動（44%）、不帶耳機在辦公室裏播放音樂（41%）、觀看網上播放的體育運動節目（39%），以及員工談論政治（33%）。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：美僱主放寬職場規定 迎合年輕一代員工】

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