【離岸戶口】冷門離岸戶口選擇 馬恩島有咩優勢？

讀者林先生今年58歲，已婚，現經營兩間零售生活雜貨式百貨商店，算是中小企老闆。他近期也和不少香港人一樣，開始將港幣轉為其他外幣和美金，同時四處尋覓開設海外離岸戶口的資料。故來信查詢有沒有其他的海外戶口可供選擇。

筆者告知可以選擇的離岸理財工具主要離岸於馬恩島（Isle of Man）。林先生頓時一頭霧水，甚麼馬恩島？為甚麼選擇馬恩島作離岸安排？有甚麼好處及特別？

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馬恩島穆迪評級Aa1

馬恩島（亦稱曼島）是位於英格蘭、蘇格蘭、威爾士及愛爾蘭之間的島嶼，是英國皇家自治屬地，英女王為國家元首，而英國政府則負責外交與國防事務。但留意馬恩島不屬於英國或歐盟的一部分，他有自己的立法制度。馬恩島具有非常好的風險評級，它的穆迪評級為Aa1，信貸風險非常之低。這樣政治風險便得到了照顧。

首先，馬恩島的離岸戶口的保密與安全性是非常之高的。當地法律及法規是確保金融服務機構，只可於法庭命令及要求下，基於預防或偵測犯罪，履行反洗黑錢或其他監管要求，才可向第三方披露相關戶口資料。同時，馬恩島擁有獨立的司法制度，並且是遵循英國司法的模式。這樣林先生財富上的私隱，便可得到適當的保障。

條例保障客戶保單索償價值

《馬恩島保險（修正）法案2017》（Isle of Man Insurance （Amendment） Act 2017）則規定了那兒的保險金融機構須把資本水平與保險公司風險狀況掛鈎。這樣便可以確定即使在市況下跌及不明朗的情況下，金融機構仍能履行對計劃持有人的義務。同時，當這些保險金融機構尋求終止其業務時，所有計劃持有人的債權優先於其他債權人。這樣林先生於馬恩島的離岸戶口資產，便有了一定的保障。

而進一步，根據《馬恩島人壽保險（保單持有人補償）規例1991》（Isle of Man Life Assurance （Compensation of Policyholders） Regulations 1991）之保障，萬一林先生於馬恩島的離岸理財戶口的相關保險公司無法償還債務也不用怕。根據這補償計劃，不論投資者居於地球上何處，其由馬恩島授權公司所發行的保單均受保護，客戶最多可索償保單價值於扣除所有適用費用後的90%。相反，現時香港人蜂擁至的外資銀行所開設的離岸儲蓄戶口，則沒有此項的保障。

筆者在此一提，馬恩島的離岸理財戶口可提供之多重法律保障並不只限於現金，同時包括債券股票及互惠基金。

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▲ 馬恩島景色。

【原文︰離岸理財戶口 馬恩島具優勢】（收費文章）

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