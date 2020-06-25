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【自助餐優惠】任食生蠔400蚊有找！4間酒店自助餐推介

消費錦囊 10:00 2020/06/25

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最近多間酒店推出優惠吸客，網上訂購最平可享7折優惠。本網精選了4間可以任食生蠔的酒店自助餐，最平每人400元有找。

【延伸閱讀】 7月15日開始！ 數千食肆推「7月7折 8月8折」晚市優惠

香港康得思酒店：網上訂購享75折

香港康得思酒店The Place推出「味遊海陸世界」主題自助餐，美食的種類繁多，包括冰鎮海鮮、空運刺身、紐西蘭肉眼扒、威士忌烤豬肋骨、黑啤燉牛肉伴芝士薯蓉、泰式青胡椒烤魚及泰式冬蔭功湯麵等。如惠顧自助晚餐時段，有更多菜式可品嚐，如新鮮水蟹粥、即切片皮鴨、燒羊架及美國頂級肉眼扒。每位惠顧自助晚餐的客人可享芝士焗龍蝦一客。此外，於網上訂購自助午餐或晚餐，更可享75折優惠。

香港康得思酒店

自助午餐供應時間：每天中午12時至下午2時30分
自助午餐收費：
星期一至五：成人368元；小童及長者288元
星期六、日及公眾假期：成人438元；小童及長者338元

自助晚餐供應時間：每天下午6時30分至9時45分
自助晚餐收費：
星期一至四：成人648元；小童及長者468元
星期五、六及公眾假期前夕：成人698元；小童及長者498元
星期日及公眾假期：成人658元；小童及長者478元

訂座方法：網上訂座／致電3552 3388
地址：香港九龍旺角上海街555號

海景嘉福酒店：網上預訂4位成人晚餐享72折

海景嘉福酒店的海景咖啡廊自助晚餐正式回歸，更以法國生蠔及加拿大赤海膽為重點，供應8款不同主題美食，每位客人更可額外獲得澳洲珍寶生蠔一隻。除了冰鎮海鮮之外，更有荔枝及芒果入饌的甜品，如黑松露芒果芝士蛋糕、芒果黑芝麻卷及荔枝青檸戚風撻等，還有Haägen-Dazs雪糕。此外，由即日起至8月30日，只要於官網預訂4位成人自助晚餐，可享72折優惠。

海景咖啡廊

供應時間：每天晚上6時30分至10時

收費：
星期日至四：成人638元；小童398元；長者418元
星期五、六及公眾假期：成人708元；小童458元；長者458元

訂座方法： 網上訂座／WhatsApp至6973 7309／致電2731 2860／電郵至 cafeonm@icgrandstanford.com 
地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道70號

8度海逸酒店：網上訂購即享8折

8度海逸酒店推出「夏日尋味之旅」自助晚餐，選用一系列​時令海鮮食材，喜歡海鮮的話就不能錯過。自助餐提供即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦（星期五至日及公眾假期）、生滾麻辣或海鮮湯帶子蜆粉絲煲及芝士龍蝦鉗伊麵等。同時，自助餐亦供應多款甜品，如芒果布甸、日式芝士蛋糕、台式古早蛋糕、特濃朱古力蛋糕、Häagen-Dazs雪糕及窩夫專區等。於酒店eShop購買自助晚餐，可享高達8折優惠。此外，每日首100名經酒店eShop預訂之客人，更可額外享9折優惠。如果4人或以上同行及於生日月份惠顧，壽星可享半價自助晚餐或免費生日蛋糕1磅或紅/白餐酒1瓶。

8度海逸酒店

供應時間：每天晚上6時至9時

收費：
星期一至四​：成人498元；小童408元；長者338元
星期五至日、公眾假期及前夕​：成人538元；小童468元；長者398元

訂座方法：網上訂座／致電2126 1960
地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

都會海逸酒店：網訂自助午餐7折優惠

都會海逸酒店的西餐廳提供國際美食自助午餐，食客可飽嚐200多款來自世界各地的特色美饌，包括即開時令生蠔、海鮮拼盤、雜錦剌身、即製自選生滾粥、低溫烤香料牛肉眼扒及芝士拼盤等。同場亦提供多款精緻甜品，包括蛋白梳乎厘、朱古力噴泉、芒果拿破崙、即製班戟及多款Häagen-Dazs雪糕及雪糕批等。現時只需於網上訂購自助午餐，即可享高達7折優惠。

都會海逸酒店

供應時間： 每天中午12時至下午2時30分

收費：
星期一至五​：成人338元；小童228元
星期六至日及公眾假期：成人438元；小童278元

訂座方法： 網上訂座／致電3160 6888
地址：香港九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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