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【本地遊】遠離市區親近大自然　假日3大好去處

消費錦囊 17:52 2020/06/24

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【本地遊】遠離市區親近大自然　假日3大好去處 -

明天端午節假期，諗好去邊度玩未？疫情之下，有龍舟賽事取消或延期，端午節的節日氣氛不如以往。不過，也可趁限聚令放寬，一家大細或三五知己外出遊玩，享受難得的假期。留港消費有哪些好去處？以下精選了3個本地遊行程，明天端午節或待周末出遊，都是好時間。

【延伸閱讀】旅發局推本地遊優惠資訊平台　精選10個食買玩優惠

1. 參觀香港仔漁港住家艇

香港仔曾經有不少漁夫及水上人家，居住於漁船上，並停泊在避風塘內。近年香港的漁業式微，大多數漁民已上岸生活，很多水上人的傳統逐漸消失。如想親身認識香港文化及歷史，一嘗風味獨特的艇仔粉，也可參與旅遊平台Klook上的香港仔漁港住家艇體驗活動，成人每位188元，小童及長者每位158元。費用包括約1小時的行程，設有語音導覽、參觀住家艇，及享用午餐及小食。

圖片來源：Klook

Klook：香港仔漁港語音導覽 & 參觀住家艇

2. 離島導賞團

香港有各大大小小的離島，部分更保留了千萬年前形成的天然地貌。不過，因保育原因及渡輪服務有限，通常只能在周末或以導賞團形式到訪，部分更只能在船上遠觀，不能登島。如想參觀本地的「隱世」小島，則要留意旅行社或營運導賞團的機構所提供的行程。在旅發局推出大型推廣計劃「旅遊•就在香港（Hello Hong Kong）」計劃網站上，介紹了不同的小島的特色及營運導賞團的機構資料。

旅發局建議市民可選擇參加本地生態導賞團，或自行包船前往各個小島。營運有關生態導賞團的綠恒生態，設有暢遊西貢海域、甕缸群島及糧船灣的行程，逢星期日出發，行程約2小時，每位520元，費用包括導賞員、平安保險及救生衣。

綠恒生態：EcoJet．六方世界甕缸之旅

【延伸閱讀】港人疫情前寧願「快閃」旅遊　本地遊靠「食老本」點吸引市民？

3. 新界一天團

不少城市人放假時想遠離繁囂，除了離島之外，也可考慮到位於新界的景點，如元朗、天水圍及沙田等地，跨區到訪平日甚少接觸的地方，或會有在外地旅遊的錯覺。其實新界區有不少農莊或果園，提供體驗活動，適合想親近大自然的人。以永安旅遊的本地團為例，設有到訪有機農場，採摘新鮮的食材，即席烹調美食的體驗活動，一天的行程成人每位498元，小童每位468元。除了農場外，也有到訪香港濕地公園、天水圍綠田園、恆香製餅工場及流浮山吃海鮮的一天團，每位199元。

永安旅遊：有機農場一天團永安旅遊：天水圍、元朗、流浮山一天團

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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