▲ 【離岸戶口】認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意什麼

離岸戶口再次成為港人熱門話題，但你對離岸戶口認識又有幾多？在準備在開設離岸戶口之前，有否先問自己點解要開離岸戶口？開設離岸戶口又有什麼地雷要特別留意？

離岸戶口究竟是甚麼

以港人來說，離岸戶口就是在香港以外的地方開設的銀行戶口，該銀行戶口不受香港金融機構監管，而是受當地有關法定機構監管，並須遵守當地之金融及銀行法。

開設離岸戶口並不簡單

在正常情形下，要開離岸戶口不外乎是因為海外升學、海外工作或移民。另外，很多富豪及家族辦公室亦有使用離岸戶口作為稅務及遺產管理的一部份。

一般人要在非居住地開設銀行戶口，本來是相當困難的一回事，尤其是近年歐美監管機構致力杜絕洗錢，銀行被罰到怕，所以在大部份的先進國家，銀行並不會替walk-in外地客開戶；就算是有工作或學生簽證，亦會問長問短，文件一張都不能少。

應該選那間銀行？

透過本港銀行開離岸戶口，理論上銀行負責替客戶「打通關」，客人不用自己去外地分行搞手續，而是由銀行內部溝通取代。以前銀行只會為高資產客戶提供這種跨國銀行的服務，近年隨着需求增加，門檻比較親民，一般來說只要是銀行的preferred banking客戶即可，當中又以匯豐 （00005） 最便民，普通客戶亦可以付費形式申請。有關那些銀行或金融機構有提供離岸戶口服務，網上很容易找到資料，這裏就不贅述了。

開戶只是個開始，以後還需作跨境匯款、資金調動、甚至使用到其他理財服務，這些將牽涉到後續的操作便利性及費用。

選那間銀行，除了考慮銀行本身的客服質素及收費水平，亦與選擇在哪個國家開離岸戶口有關。

一般來說，如果這間銀行在離岸戶口國家的規模不大，問題會比較多，因為一般國家都會較為優待本地銀行，在管制上給予較多靈活性，而且由於網絡較大，用戶的便利性會大大提高，最起碼人到當地要提取現金都容易點。舉例說，打算在新加坡開戶，DBS會是相當穩陣的選擇。

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