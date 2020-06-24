【離岸戶口】點解要開離岸戶口？先認清離岸戶口利與弊

▲ 【離岸戶口】點解要開開離岸戶口？先認清離岸戶口利與弊

個個都話開離岸戶口，唔通個個都想開離岸戶口？在準備在開設離岸戶口之前，有否先問自己點解要開離岸戶口？為個人資產求個安心？理財上有實際需要？在開設離岸戶口之前，不妨先認清離岸戶口的利與弊。

金融法、稅制及投資市場生態

香港是首屈一指的環球金融中心，並非浪得虛名；身為港人，習慣了香港簡單直接易明的金融及課稅制度，往往以為這就是「標準」；誰知道，這原來是個「例外」。

舉例說，不少國家會徵收capital gains tax（資本增值稅），那就是說，定存的利息、投資所得等收入，通通要打稅。

因此，開設離岸開戶前，必須向銀行詢問清楚稅務細節，與及有沒有牽涉其他額外手續。當然，這些都會直接影響客戶在當地資產的投資回報。

離岸戶口存款不獲本港款保障

另外，每個國家的金融法都不同，最貼身的問題是存款保障；要知道，放了在離岸戶口的錢，就不再有香港的50萬存款保障。

除此之外，一些國家對於資金匯入及匯出會有較嚴謹的監管，金額到一定程度，需要有心理準備將要答很多問題。

如果已計劃移民或往海外升學工作，開設離岸戶口是必須的，把前述重點考慮妥當，大致上已差不多。

開設離岸戶口 也有固定成本費用

但如果沒有計劃移民或往海外升學工作的實際需要，開設離岸戶口的最大誘因，大概就是避險了。這時候要考慮的，是避險的代價值不值。

世上沒有免費的午餐，就算使用門檻看似最低的外資證券行來開設離岸戶口，一段時間下來，積少成多的各類服務費及交易佣金等，都是成本。

海外投資比香港更複雜

以投資回報來說，在海外操作投資的複雜性比香港高，可能要花不少時間研究甚至「交學費」；客戶亦可選擇利用銀行的投資顧問服務，最終，這些都會牽涉到成本的問題。

計掂以上條數，自己又能接受的話，再付諸行動便最心安理得。

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