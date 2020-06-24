▲ 內地一女士微信30萬資金被凍結 用戶只有微信帳號使用權？

內地民眾使用手機錢包的情況普遍，當中以微信支付及支付寶最為廣泛使用，但有沒有想過錢包內的資金會被凍結？最近內地一名女士的微信帳戶資金被凍結一事，就引來不少關注。

30萬元資金被凍結 申訴多次不果

據內地媒體報道，福州的王女士經營一間廣告公司，很多時都是用微信收款。但在5月29日，她收到微信方面的消息，指她「因帳戶涉嫌違規交易，限制部分收款功能」。隨後她帳戶內30萬元人民幣資金即被凍結。

王女士多次申訴，但結果仍是「維持原判」。當時騰訊的客服向王女士表示，她只有微信帳號的使用權，微信帳號的所有權歸騰訊所有。王女士對微信可以隨意凍結其帳戶資金的做法表示不認同，於是向傳媒公開事件。

騰訊︰內部出錯 你的錢就是你的錢

事件曝光後，騰訊聯絡王女士，表示今次事件是他們內部出錯，並就此事抱歉，並將王女士的微信帳號資金解封。針對今次事件，騰訊在官方微博作出澄清，並表示「請記好：你的錢就是你的錢 ！用戶資金一定是歸屬用戶，微信支付有完善的資金風險保障機制。」

責任編輯︰陳啟昌

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