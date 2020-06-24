▲ 【BNO】想知道自己合資格申請BNO嗎？4步免費查詢BNO身份

港區國安法引起國際社會關注，早前英國政府更表示考慮增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，惟BNO護照不接受新申請。如果你在1997年7月1日或之前出生，又想知道自己是否擁有過BNO，或可參考這個方法。

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BNO的申請資格

於1997年7月1日前成功申請BNO的人士；

於1997年7月1日前出生，父母BNO護照內「Included Child」一欄有填寫你的名字，代表你擁有申請BNO的資格

不少人的BNO已經遺失或多年未試過續領，有些人甚至不確定自己是否擁有過BNO。若想檢查自己是否擁有過BNO，以往大家只能向英國護照署（HMPO）遞交護照申請並繳付費用，HMPO就會對申請人的身份作出審查，但最終可能發現申請人未符合申請資格，而所繳交的費用不會退還。

不過，早前有網民於討論區分享可寄電郵予HMPO查詢自己的BNO身份，更毋須收費。

查詢方法：

寄電郵至英國護照署（DPA.Queries@hmpo.gov.uk）

標題需註明「SAR（Subject access request）- British National （Overseas） passport」

並於電郵中提供英文全名、出生日期、出生地點以及身份證／護照副本

於郵件中列明想以電郵或郵寄方式收取查詢結果

之後只需等待HMPO回覆便可。若你曾經擁有過BNO，HMPO會告訴你BNO護照的號碼、申請日期及到期日期。

續領BNO︰

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

責任編輯：曹佩鈞

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