萬事得全新豪華七座SUV　CX-8優雅踏實集大成

▲ 萬事得CX-8定位在CX-5至CX-9的中間，七人車廂座位寬敞闊落。（梁偉榮攝）

很多時買車的矛盾，在於外型及實用性上作出取捨。跑車固然有型奪目，但不適合一家大細；七人車座位夠多了吧，美觀度及駕駛感又未必符合預期。已停產MPV的萬事得，剛剛推出全新豪華七座位SUV CX-8，絕對可以滿足晒外表、實用性及價錢三個願望。

萬事得CX-8嚴格來說並非全新，這部車早已於年在日本發售，而且大受市場歡迎，直至今個月才正式登陸香港。以豪華三排座SUV定位的CX-8，無論是外型以及性能，均帶著CX-5及CX-9的影子，就像是三兄弟中的二哥，集兩車之大成，各有優點。

窩心人性化設計

這部七座SUV外型看起來像房車，外型穩重不花巧，卻帶著優雅的線條，比CX-9細小，不會巨型得像越野車，大小恰到好處。今次試的是需要額外加6,000元的炭灰Machine Grey Metallic，獨有4層塗漆技巧，光暗色澤立體帶有鋼鐵感。鬼面罩以橫紋取代，車身四周加上了電鍍裝飾，加上19吋車軨，斯文得來帶點型格。

車廂內取2-3-2佈局座位排列，雖然跟CX-9用上相同底盤，不過明顯較細，軸距為2,930毫米，因此車廂闊落充滿空間感，第二排乘客座位寬敞舒適，即使坐最後排亦不覺迫狹，公關稱高1.7米的人士坐進去亦不成問題，座墊厚身亦有足夠腳位，絕對沒有「dog seat」之感。

車子設計人性化，連最後排都有杯架及USB叉電位，但只有中排設有獨立冷暖氣。車門能接近90度打開，將中排座位拉摺起亦不算困難，通道算寬敞，方便乘客出入上落，對家庭車主絕對是加分位。設有遙控電動開關尾門的車尾箱，足足有209公升容量，亦可將後排座位放下，變成大了3倍的儲物空間。

實用安全樂趣兼備

坐上駕駛席，前排真皮座椅可電動調校，並設有兩組記憶功能，有兩位司機的話不用每次再重新調校，座位設有導流式通風及暖氣，夏天時開啟可感到陣陣涼風在椅子上吹送，不過難免有少量嘈音，多功能皮軚盤亦設發熱功能，極為細心。

中控台為萬事得經典設計，簡約利落，7 吋多功能數碼儀錶板實而不華，行車資訊清楚顯示。特別在車速會以投射式顯示在擋風玻璃上，即使眼望前方，亦能留意著行車速度。CX-8已包360°全角度泊車視像系統、前後泊車警示器及I-ACTIVSENSE主動安全科技，包括智能照明頭燈、前車及倒車智能城市刹車系統、車道偏離警示及防止車道偏離系統和駕駛者注意力警示等，確保駕駛安全。

i-Plus版本還包括名牌Bose 10聲道音響，在車前中後亦設有喇叭，聽音樂更有質感。CX-8亦預設Apple CarPlay，簡單連接手機配合中控台8吋觸控屏幕，用作播音樂、用地圖及通話。車廂其他設備包括電動玻璃天窗、中排車窗太陽簾等，配備極為齊全。

駕駛感亦採取中庸之道，跟CX-5同樣使用2.5公升直四Skyactiv-G引擎，配六速Skyactiv-Drive自動波箱，駕駛時平衡流暢。CX-8 配備新一代 G-Vectoring Plus 系統，透過偵測軚盤操作及車速等行車資訊，入彎時調節引擎扭力輸出及車身重心，增強前後車輪的抓地力，因此入彎穩定紮實，行車舒服爽快。不過欠缺CX-9的Turbo引擎，在上斜及起步時有感稍欠力度，但在一般路面情況下，表現已綽綽有餘，絕對能充份享受駕駛樂趣。

規格表

售價：$359,888起，i-Plus版本$368,688起

車型：5門7座位SUV

引擎：2,488公升SKYACTIV-G 直四汽缸

活瓣：雙頂凸輪軸、16 活瓣

馬力：194PS/6,000rpm

扭力：258Nm/4,000rpm

驅動：SKYACTIV-Drive 6前速 +/- 自動波

懸掛：麥花臣（前）／多連桿式（後）

制動：碟式（前／後）

車身長x闊x高：4,900 x 1,840 x 1,725 mm

前／後軸輪距：2,930mm

車重： 2,395 kg

加速：0-100km/h 10.7秒

極速：196km/h

平均耗油量：12.3L/100km

查詢：宏益汽車（3768 4888）