▲ 【蘋果WWDC 2020】蘋果iOS 14 盡顯簡約用戶體驗

蘋果一年一度的開發者大會（WWDC）圓滿結束，焦點落在蘋果全新作業系統iOS 14。的確，iOS 14是有驚喜的，打破了以往iPhone主畫面一個個App順序排列的刻板印象，將主畫面全權交給用戶，讓iPhone更加個人化。

自家Apple Silicon晶片取代Intel處理器

對投資者或產業界人士來說，蘋果最重要的公告，是推出自家的Apple Silicon晶片以取代Intel的處理器，並預計會在年底推出首款搭配Apple Silicon的Mac電腦。

這個消息過去數年已在市場流傳，如今只能等待新產品的正式上市，才能知道新晶片的威力。這也反映蘋果一直在晶片科技上積極研發及投資，以自家的技術來掌控服務及產品的質量。

iOS14助用家管理大量Apps

至於一直已在使用自家處理器的iPhone，雖然外觀近年並無突破，但在作業系統方面仍然能吸引大量用家。儘管不少果粉也認為iOS作業系統以穩定見稱，但也有不少人認為用戶介面多年毫無突破，越用越悶。

但今次iOS可算是聽到了用家悶的心聲，來一次大刀濶斧的改革，讓iOS的主畫面動起來，不再是死板的APP陳列室。

新增App Library 加強Widget應用

今次蘋果對主畫面的改革可以分成兩部份：第一部份是新增App Library。

蘋果主畫面以往一大弊端，就是app的排列太多易生混亂，即使推出App drawer讓同類app放在同一格內，要找起來也十分麻煩。而不使用App drawer的用家的app更可能分佈在數以十計的主畫面，實在超麻煩。

今次新推出的App Library，蘋果會自動將手機內的App分門別類一格格排好，放在向右滑的最後一個主畫面上，向下拉就會出現由A至Z順序排列的App列表。

對App太多的用家來說，蘋果的新安排可將用家的主畫面由十多版減至一版，只把最重要或電話最基本的功能放在首頁，其他全部安頓在App Library。

iOS14更加個人化 用戶自訂喜惡

另一個最有趣，也是最突破的安排，就是加強了Widget的應用了。以往蘋果app的Widget只限用於向左滑的一版，通常用戶會把日曆，股票報價及天氣資訊放在這裏，並有固定的格式大小。但今次iOS14則容許用戶在任何一頁的主畫面加入Widget，而且有不同的大小可供選擇。

例如天氣報告，可以選擇以一個 正方框顯示一個地方目前的天氣，或是以長方框來顯示未來數天的天氣預測資訊。同樣，其他app也可以有不同大小的Widget供用家放在主畫面，目前以iPhone跟機原生的app為主，包括行事曆、Apple News、天氣、股票、地圖、相簿、筆記及電池用電量等。

內容供應商應善用Widget搶用戶眼球

但薑餅人相信，這個Widget新功能將成為不少內容供應app的新戰地，用家若願意把Widget放進自己的主畫面，相信也會以更多時間來瀏覽該app的內容，這樣便有助刺激閱覽時間。

以訂閱制為主的新聞平台，更應好好發揮Widget的功能，為訂戶提供個人化的新聞推送，定期在Widget內更新，這樣相信有助提高用戶的忠誠度，比濫發新聞通知更有效。

推App Clips小程序

iOS 14還有其他新猷，包括類似微信小程序的App Clips，讓用戶毋須透過App Store便可用App。另外車主日後也可以將iPhone當作車匙。還有Siri也改革了用戶介面及推出離線即時翻譯app，讓用家在海外旅遊時更方便。

大家若有興趣率先體驗iOS 14，可以等待蘋果於七月份推出的公測，屆時便可免費測試新作業系統了。