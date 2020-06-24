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公司轉名入市　講緣份也講資格

博客 12:40 2020/06/24

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公司轉名入市　講緣份也講資格

有團體調查指出，每年以公司轉讓股權方式買賣物業的個案逾3,000宗。由於股權轉讓的印花稅只是交易價的0.2%，大幅低於正常物業買賣的印花稅，有指公司轉名已成炒樓漏洞，問題是，要以公司轉名方式買樓慳稅，不但要講因緣，更要講資格。

所謂公司轉名方式買賣物業，通常指一家空殼公司持有一個物業，轉讓時，賣方不是賣樓，而是將公司的股權轉讓。名義上物業的業主沒有變，都是同一家公司，變動的是股東。此類股權交易，印花稅是交易價的0.2%，遠低於物業買賣的印花稅（未持有物業永久居民入市，上限為樓價4.25%。非本地永久居民入市，印花稅為30%）。

有否着數　仍要計數

表面看，以公司轉名方式買樓，會節省大量稅費。但實行之前，首先要講緣份：你要先找到用公司名義轉名方式放售物業的賣方。近幾年用公司名買樓，先要支付樓價30%的印花稅，以此方式入市的是市場上的少數。現時市場上以公司轉名方式放盤的，多是早年以公司名義入市的業主。過去以個人或公司名義入市，入市時印花稅沒有分別，轉讓時印花稅較低，但因律師費用較高，按揭上也有其他限制，一般是高價物業才會有買家以公司名入市。上車級數的物業，此類個案便較為罕見。現時為了節省印花稅而尋找此類放盤，是否遇上，便要講緣份。

其次要講資格，公司轉權轉讓，技術上不是物業買賣，買方不可就此交易申請按揭。一般的處理方式，是買方以現金交易，完成股權轉讓。新股東新需要的話再申請按揭。換言之，要以此種方式入市，先決條件是有足夠現金完成交易。

最後也要留意，公司轉名節省印花稅，前提是此類放盤的價格與一般放盤一樣。問題在於以公司轉讓方式放盤的業主，也清楚知道在現時稅制下，自己放盤在稅務上的優勢，叫價即使較一般放盤高仍有賣點，自然會調節放盤價，買方是否有着數，其實還要詳細計算。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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