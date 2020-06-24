【美女股神再現？】26歲「雞排妹」新手買股票3個月賺13萬 分享個人4大投資心法（內有片）

▲ 【美女股神再現？】26歲「雞排妹」新手買股票3個月賺13萬 分享個人4大投資心法

別以為女性只懂花費而不懂投資。在今年上半年出現的環球股災，提供了一次難得「撈貨」的機會，被稱為宅男女神的台灣網紅「雞排妹」鄭家純，首次投資股票便大有斬獲，大賺50萬元新台幣（約13萬港元）。

▲ 「雞排妹」在綜藝節目《單身行不行》分享個人投資心法。

現年26歲的鄭家純在綜藝節目《單身行不行》中，大談自己近月的投資心得。她的經理人去年就建議她與其將錢存放在銀行，不如拿去投資股票，「雞排妹」指當初只是想賺股息，若股價上漲的話還能賺些小錢。

因太忙的關係，她拖到今年2月才去開證券戶口，不料卻遇上股災，提供了一次「撈貨」機會，他直言「真的是運氣很好！」她在節目中，更分享自己的四大投資心法︰

1. 「不買暴漲暴跌的股票」︰她認為那是法人或外資在炒，自己不了解，所以不買。

2. 「買龍頭股和股王」︰因為她自己在財經方面並不專業，因此就專注行業龍頭如聯發科（台︰2454）、台積電（台︰2330）、大立光（台︰3008）等，直言買龍頭股比較有安全感。她單單投資在大立光，已獲利50萬元新台幣（約13萬港元）。

3. 「不買魚頭和魚尾，只買魚身」︰魚頭指股價底價區，情況不太明朗，風險較大。當股價進入明確的上升階段，風險較小，贏面較大，這就是魚身。股價上升的後段，雖然仍可能有上升空間，但風險已較大，就像魚尾。

4. 「除息前1、2個禮拜買，除息前一天賣掉」︰不過她就明確表示，這方法目前還在測試階段。

▲ 「雞排妹」分享個人4大投資心法

「雞排妹」在節目播出後，亦在個人社交帳戶發文指，她在3月中才開始學股票投資，主要內容來自網絡、問交易員、名師論點和散戶討論區等等。她覺得學習的過程中很開心，因為找到新的話題可以和「粉絲」聊天。

責任編輯︰陳啟昌

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