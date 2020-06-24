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Casio G-Shock Frogman潛水錶首推指針版GWF-A1000　專業程度進一步提升

博客 15:55 2020/06/24

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筆者2016年曾到Casio位於日本羽村的研發部參觀，品牌代表表示正積極發展Intelligent Analog Watch，即是將行針式analog機芯跟互聯網接通，透過手機程式與手錶藍芽連線。當時G-Shock MTG、Edifice、Oceanus及Pro Trek等型號都已經加入了這技術，而Casio日前便宣布，其潛水系列G-Shock Frogman的第一枚行針及多功能潛水錶亦終於誕生。

Frogman GWF-A1000依然採用傳統的非對稱設計，為確保手腕於水底下可靈活活動。（官方圖片）

先跟大家說說Frogman的歷史，系列1993年首度面世，它自面世以來一直人氣高企，更是品牌的話題作，其不對稱的外形已夠特別。此外，它是G-shock系列首枚取得ISO認證的潛水錶，也是品牌首枚可以潛至200米的潛水錶。日本國寶級藝術家村上隆曾經跟品牌合作推出過一枚透明紅色Frogman，全球只發行300隻，而編號001的在拍賣市場就以$620,000的天價成交。

錶底蓋當然少不了Frogman指定的青蛙標誌。（官方圖片）

說回全新的Frogman GWF-A1000，賣點當然是以指針取代了以往的跳字顯示，用家只要將時針和分針重疊，便可輕易檢視潛水時間，而為了將行針從當前時間快速切換到潛水時間，Casio開發了一個帶有3個雙線圈電機的新機芯。

新版Frogman更改用了碳纖維硬殼結構，令手錶更輕的同時增加了硬度。手錶加入了超級照明功能，更容易檢閱潛水時間及氣樽剩餘容量，即使用家在陰暗處也能使用。

特粗的指針及小時刻度，在水底下可以更清楚閱時，同時額外加入了超級照明系統。（官方圖片）

傳統的機械潛水錶靠單向旋轉錶圈加上分針來累計潛水時間，操作雖方便，卻沒有任何記憶功能，Frogman GWF-A1000則可自動記錄潛水地點和時間，只需把應用程式與智能手機配對後，用家便可查閱其潛水活動的記錄，售價為$6,780。

欄名 : 型男玩物誌

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