Outback會員憑券惠顧晚市堂食可享7折　阿布泰買滿$300送$50元現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Outback：會員憑券惠顧晚市堂食可享7折優惠

Outback一連3個月推出「滋味𝙁𝙐𝙉享優惠」回饋Outback會員，於6月17日前成為會員就會在Outback App收到6月份「滋味𝙁𝙐𝙉享優惠」電子優惠券。



由即日起至6月30憑券惠顧晚市堂食，可享一次性雙倍折扣優惠；尊尚會員可享7折優惠，基本會員可享8折優惠。

2. 阿布泰國生活百貨：買滿$300送$50元現金券

在6月19日至6月25日期間，於阿布泰門市購物滿折實價$300，即可獲贈$50現金劵！

分店營業時間及地址

3. 百佳：$79.9買2盒DREYER’S家庭裝雪糕

由即日起至6月25日，於各大百佳超級市場可以用$79.9買到2件DREYER’S皇牌家庭裝雪糕、DREYER’S D-COLLECTION系列多件裝或家庭裝雪糕，再加換購價$20仲可以買多1盒DREYER’S REAL DELIGHT乳酪條多件裝。