富豪們的小玩意　Louis Vuitton過百萬的大玩具　

▲ 時裝品牌紛紛推出奢侈版玩意，證明大有市場。

常言男人是長不大的大孩子，看看你身旁的男友或丈夫，不就是喜歡看動畫、購買模型、收藏不同類型的figure，甚至將腕錶視作可供收藏的小玩意，但無論他們喜歡的是甚麼，以下介紹的可說是男人終極大玩具，花得起的你不妨來一次最徹底的放縱。

▲ LV首張桌球枱主打的當然是Monogarm圖案配合招牌式的Epi皮革。（$1,130,000/Louis Vuitton）

▲ 這張桌球枱由人手製造，桌身四邊以品牌的Epi皮革包裹着，而且少不得一個小小壓印著的品牌商標，以示系出名門。

▲ 配件設計上亦花心思，包括Monogram花卉圖案桌球和以皮革包裹的兩節式桌球桿。

Louis Vuitton桌球枱

Louis Vuitton的服裝和手袋大家見得多，但品牌的桌球枱大家又見過沒有？這一張非比尋常的桌球枱就盡顯品牌在製皮和家居產品造工上的功力。

首先木製的桌球枱四邊飾以帆布製的Monogram圖案，枱角上的Epi皮革由匠人塗上多層顏料，而枱身自然亦有着品牌的金屬釘飾。但最叫人興奮的是除了品牌典型的Monogarm和Damier圖案外，另有不同的顏色可供選擇，當中包括撞色組合，例如藍配綠，單色方面又有焦糖色、紫紅色，甚至非常搶眼的turquoise等。

如此多變的組合，售價自然不菲，過百萬港元一枱，當真是富豪們的「大玩具」。

▲ Berluti的麻雀附上品牌招牌式的手提皮套並不意外，意外的是每一粒麻雀都用上木材製造，但是這樣已經大有看頭。（$59,000/Berluti）

Berluti攻打四方城

十個港人，九個都懂得打麻雀，原來這一種遊戲早在明末清初時已經出現，今天的版本正是當時由馬吊和默和牌衍生而來，自從時裝品牌開始打入中國市場，歷年來不少時裝品牌都推出過麻雀，包括GUCCI、Maison Margiela、Louis Vuitton和Giorgio Armani等，今次則來到來自法國的Berluti。

Berluti的版本極盡奢華，手提皮套用上品牌著名的Venezia皮革製造，皮套上自然少不了Scritto刻字點綴。更不得了的是麻雀用木材製造，牌面以中國漢字鐫刻，採用中華書畫文化中的白描技藝繪製，蒼勁有力。

圖案上的春夏秋冬、梅竹蘭菊8張牌以抽象表達：當中的圖案包括圍巾、領帶、皮帶和鞋拔鑰匙釦等，然後再巧妙地勾劃出梅蘭竹菊，整副麻雀可說是歷年來時裝品牌為了照顧中國市場，在同類型產品上最高境界的一副。

▲ 英國珠寶品牌Asprey推出的奢華版scrabble，接近7萬大元。（$73,103/www.mrporter.com）

Asprey最昂貴的填字遊戲

Asprey珠寶品牌由William Asprey創立於1781年，到了1862年更得到皇家認證，是其中一個最能代表傳統英國的殿堂級品牌之一。品牌除了珠寶外，亦推出很多不同類型的奢華版棋類，在眾多board game中，找到了一副大家一定曾經玩得不亦樂乎的scrabble。

當然，這副scrabble系出名門，用料自然上乘，例如棋盤用了真絲面料，4條用來安放英文字母的橫向軸由真皮包裹着，索價7萬多元！值不值得實在見仁見智。

▲ 足球機有多種顏色選擇，筆者就喜歡這個turquoise版本。（$683,000/Louis Vuitton）

▲ 足球機內的足球員人偶以LV於1921年廣告中的角色Groom為靈感。

▲ 造工一絲不苟，難怪索價非比尋常。

Louis Vuitton足球小將

相信不少男生都有玩過足球機，但原來足球機這大型玩具的法語名為babyfoot，LV除了推出桌球枱外，亦染指這個成人的大玩具。

和桌球枱一樣，這台木製的足球機外表由Monogram Edlipse或Damier Graphite帆布包裹着，同時亦備有不同顏色作選擇。細節上，小小的足球員以LV於1921年廣告中的角色Groom為靈感，全部以鋁材人手鑄造，再交由工匠逐一將公仔上色。

▲ Tennis Clash遊戲中可選擇穿上GUCCI運動服進行比賽。

GUCCI 虛擬遊戲

若嫌以上的大人玩具太過昂貴負擔不來，不打緊，現在大家都在手提電話內的App Store下載遊戲，當中有一遊戲名為Tennis Clash（據說是長期穩佔最受歡迎下載的頭5名位置內），這一次GUCCI就找來遊戲的開發商Wildlife合作，玩家可以為兩位虛擬球手Diana和Jonah選擇穿上GUCCI服裝應戰，同時參與全新的Gucci Open錦標賽。

錦標賽以限時遊戲模式進行，玩家需互相對戰，在連串賽事中爭取最高分數，期間玩家可選用印上Gucci商標的全新球拍線。至於緣何GUCCI會加入Tennis Clash？其實好簡單，因為虛擬世界中出現的衣服，在現實世界中的GUCCI店舖內將會同步發售，這一招宣傳手法當真了得。



產品查詢：Berluti（2343 0855）、Louis Vuitton（8100 1182）、www.mrporter.com