【理財儲蓄】滙豐調查︰港人平均月儲7,400元 逾半在疫情下憂財務負擔（附8個改善財務健康建議）

▲ 滙豐調查︰港人平均月儲7,400元 逾半在疫情下憂財務負擔（附8個改善財務建議）

滙豐就香港銀行用戶的個人理財狀況，早前進行了一項「FinFit」調查，探討香港銀行用戶的財務健康水平，結果發現受訪者普遍有要為未來儲蓄的自覺，但卻欠缺整體、清晰及長遠的財富管理策略，未能把握機會增加回報。

港人月儲7,400 約佔收入3成

調查在3月進行，訪問了1,511名年齡介乎18至64歲的受訪者，結果發現香港受訪者平均每月儲蓄7,400港元，約佔收入的29%，而約6成的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來6個月的基本生活開支。不過，少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，三分之一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。

是次調查範圍包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安。結果顯示，香港整體得分為67分（100分為滿分）。接近3成（29%）受訪者的財務狀況屬「非常健康」（80分或以上），20% 財務狀況屬「不健康」（低於50分）。調查亦發現財務健康與生活質素滿意度、快樂程度及退休信心息息相關。

逾半受訪者近半年有財務憂慮

調查又發現，受訪者每月平均基本開支為13,900港元，約佔收入的53%。受新冠肺炎疫情影響，經濟承受下行壓力，逾半（55%）受訪者表示過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示：「『FinFit』調查顯示大多數人都有認真為未來作長遠規劃，但同時他們應積極改善財務計劃，善用儲蓄爭取更大回報。」

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，「FinFit Index」的結果反映受訪者在儲蓄方面表現理想，但在部分財富管理規劃範疇仍有待改進。透過增進理財產品知識，大家可以作出均衡的財務規劃及投資，從而實踐長遠目標。

調查歸納出8項提升財務健康的方法：

1. 養成定期儲蓄習慣；

2. 預留足以應付6個月基本生活開支的現金；

3. 建立被動收入，在財務上增加安全感；

4. 了解及運用投資產品推動財富增長；

5. 定期檢視財務計劃、調整投資組合及尋求專業理財建議；

6. 籌劃及不時檢討退休計劃；

7. 制定開支預算；

8. 考慮在投資策略加入合適的融資方案。

▲ 滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷 （Greg Hingston） （中）、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客 戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）（右）及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹（左）公布首個「FinFit」調查 結果。

責任編輯︰陳啟昌

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