▲ 投資期權誤以為虧損560萬 美國20歲大學生自殺亡

美國的新冠疫情持續，防疫隔離措施令不少人被迫留在家中，一批年青人因此而以炒股打發時間。上星期五（19日）就發生一單慘劇，一名20歲的美國青年因看到手機投資APP顯示自己的帳戶出現-73萬美元（約560萬港元）的現金值，誤以為自己投資嚴重虧損，自殺身亡。

投資期權 帳戶顯示虧損73萬

多間外媒的報道，20歲的Alexander Kearns是一名就讀於內布拉斯加大學（University of Nebraska）的大學生，他在免佣股票交易手機APP Robinhood看到自己的帳戶餘額誤以為自己面對大額虧損，自殺了結自己生命。他留下了一張字條，道出自己是買了看跌的期權，賣出的股票「應該被註銷了」，但事後看來，他表示「不知道」自己在做甚麼。因無力負擔這樣的損失，以免家人受牽連，他選擇了結自己生命，並質問「為甚麼年輕人能夠獲得如此高的保證金，或者是一筆可以讓投資者購買股票和期權的貸款。」

-73萬並非真正虧損金額？

Kearns的親屬Bill Brewster是一名財務分析師，他在個人的Twitter帳戶上傳了一張截圖，顯示Kearns的投資戶口的現金餘額為-73萬美元。但Brewster表示，該餘額不反映用戶的投資組合價值或所欠債務。餘額可能是由於複雜的期權交易所致，在過渡期間留下了暫時的餘額。

Brewster要求Robinhood作出交代，並檢討是否存在設計缺陷，為何在沒有任何警告或客戶的合理要求下，將負現金餘額擺在某人面前。

有分析指，Kearns可能誤解了Robinhood的顯示頁面，-73萬美元是未結算的期權交易，因此會顯示這樣的臨時餘額。實際上，Kearns的帳戶有約1.6萬美元（約12萬港元）正數。

Robinhood承諾會作出改善

Robinhood表示，基於死者的個人私隱，不能透露太多Kearns的帳戶的內容。Robinhood的聯席行政總裁Vlad Tenev和Baiju Bhatt撰文表示，Robinhood將會提高期權的入場門檻，並會提高手機APP的用戶介面，同時增加更多與該類型交易有關的教育內容。

Robinhood是美國提供無佣金股票交易的券商之一，在最新一輪融資後，其市值超過80億美元。Robinhood的用戶由2016年的100萬，增長到今年年初的1,000萬。

▲ Robinhood是美國免佣交易券商之一。

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責任編輯︰陳啟昌

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