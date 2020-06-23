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傳「健康碼」下周推出　粵港澳三地新冠病毒測試邊度最貴？

日常開支 18:10 2020/06/23

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傳「健康碼」下周推出　粵港澳三地新冠病毒測試邊度最貴？

新冠肺炎疫情有所緩和，政府計劃推行粵港澳三地互認的健康碼系統，以便粵港澳三地的人士往來。今日（23日）有傳媒報道，港版「健康碼」或於下星期推出，並計劃重新開放落馬洲口岸以配合安排。

甚麼是「健康碼」？

「健康碼」系統目的是方便粵港澳三地互認並豁免檢疫，三地人民只要通過指定醫療機構的冠狀病毒測試並呈陰性，可於入境時獲豁免接受強制檢疫。

初步有8間認可機構

本港現時有不少診所及醫院均提供新冠肺炎病毒測試，不過據消息指，「健康碼」只接受由認可化驗所發出的病毒檢測結果。據了解，本港初步有8間認可檢測機構，包括養和醫院、仁安醫院、港怡醫院、荃灣港安和香港港安醫院、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有限公司，以及基因檢測公司Prenetics。

報道亦指，合資格人士只需到合資格的醫療機構進行檢測，若結果呈陰性，便可於衞生署網站取得屬於自己的「港康碼」，再藉此申領其他地區的「健康碼」。而申請人亦需填寫電子表格，待驗證完畢後，該電子表格便會轉換成「粵康碼」或「澳康碼」。

【延伸閱讀】港府研推中港澳健康碼系統　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢比較

香港收費最貴　澳門首次檢測免費

若要在本港私家醫院或化驗所進行病毒檢測，現時收費由1,500元至2,000多元不等。以其中一間認可機構港安醫院為例，鼻咽拭子測試及深喉唾液測試費用由1,500元至2,270元不等，另收醫生診症費。

此外，所有澳門居民獲豁免首次的核酸檢測費用，其後跨境學生及老師可獲7日一次豁免核酸檢測費用，其餘居民每次檢測收費180澳門元。而深圳市衞健委4月曾公布29家醫院面向公眾提供新冠病毒核酸檢測服務，單項服務約為160元（人民幣、不包括診查費或診金）。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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