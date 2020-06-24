彩豐行指定產品買滿$250 送$20現金券 消費錦囊 09:00 2020/06/24 分享： 即日起至6月30日，於彩豐行門市購買旗下品牌產品折實滿$250，即可獲贈$20現金購物劵。 持有獲贈的$20現金購物劵，可於7月1日至7月10日期間買彩豐行旗下品牌產品，滿$60即減$20。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 IKEA宜家家居Summer Sale 過千款精選產品低至4折 2020/06/23 IKEA宜家家居Summer Sale 過千款精選產品低至4折 KFC晚市快閃優惠 50蚊6件雞 2020/06/23 KFC晚市快閃優惠 50蚊6件雞 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK聯同惠康及KFC推專屬優惠 買嘢食嘢最高可慳$132 2020/06/22 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK聯同惠康及KFC推專屬優惠 買嘢食嘢最高可慳$132 Paul Lafayet「法式焦糖燉蛋節」 禮券半價優惠 2020/06/22 Paul Lafayet「法式焦糖燉蛋節」 禮券半價優惠 GODIVA指定分店 朱古力咖啡買1送1 2020/06/22 GODIVA指定分店 朱古力咖啡買1送1 彩豐行 著數優惠