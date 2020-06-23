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【移民美國】特朗普延長停批綠卡禁令至年底 凍結簽發部分工作簽證

美加 15:06 2020/06/23

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美國總統特朗普（Donald Trump）繼4月份簽署禁令，停批「綠卡」60日後，本周一（22日）將有關禁令延長至今年底，並公布暫停簽發海外臨時工作簽證的禁令，預料當地科技及跨國企業將受到影響。

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲新移民多高學歷人才　專家：疫情後需盡快恢復移民增長

特朗普在4月指為保障美國人就業，簽署禁令暫停批出綠卡60日，禁令原定在當地星期一屆滿，據《美聯社》報道，特朗普於當地時間星期一（22日）公布延長有關禁令至年底，並宣布停發部分海外臨時工作簽證，包括美國最主要的工作簽證類別H-1B簽證，受禁令影響的簽證還包括持H-1B簽證者配偶簽證H-4簽證、跨國公司管理層前往美國時使用的L-1簽證、文化及學術交流使用的J-1簽證，以及非農業行業短期工使用的H-2B簽證。

對於已經身在美國國內的人士、食品行業短期工、醫療衞生行業員工及研究人員將不受禁令影響。有官員預料，有關禁令將釋放52.5萬個就業機會予美國人。

有關措施引來商界的批評，美國商會主席多諾霍（Thomas Donohue）指，有關禁令會讓人認為美國不歡迎工程、科技及醫護行業等的專業人才，變相將國外投資和經濟活動拒之門外，將阻礙美國經濟發展，並不利創造就業機會。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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