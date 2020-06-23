  • 29°C
香港時間 : 2020623日 (二) 07:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　McCafé意式鮮奶咖啡$15起

消費錦囊 07:00 2020/06/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1

由即日起至6月25日，全綫鴻福堂分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

2. McCafé：意式鮮奶咖啡$15起

全綫McCafé推出多款滋味Combo，及心意價$15熱意式鮮奶咖啡（細杯）優惠。每日上午11點前，可以$25起買一杯熱意式鮮奶咖啡，或濃黑咖啡（細杯）配一款美食；早上11時至下午6時可以$30起買熱意式鮮奶咖啡或濃黑咖啡（中杯）及一款美食。

優惠詳情

3. 東海堂：宇治抹茶沙冰買1送1

由即日起至6月26日，於指定東海堂分店購買宇治抹茶沙冰，可享買一送一優惠。優惠只適用於中午12時至下午4時。

適用分店：海怡廣場、卑路乍街、灣仔春園街、金鐘廊、中環萬宜大廈、鯉景灣、北角友邦廣場、尖沙咀天星碼頭、奧海城一期、淘大、葵芳新都會廣場、宇晴匯、將軍澳新都城二期、將軍澳廣場、馬鞍山廣場、大圍富嘉花園、元朗教育路、九龍貿易中心、筲箕灣東大街、荃灣千色匯、屯門巿廣場一期

詳細地址

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - freshtea觀塘店咖啡買一送一　西九龍中心溜冰場入場費$5起
2020/06/22
freshtea觀塘店咖啡買一送一　西九龍中心溜冰場入場費$5起
今日優惠精選 - i CREMERiA朗豪坊店指定雪糕買一送一　HP開倉精選產品低至3折
2020/06/19
i CREMERiA朗豪坊店指定雪糕買一送一　HP開倉精選產品低至3折
今日優惠精選 - 香港郵政出售多啦A夢紀念郵票　香港嘆得起冰室指定身份證號碼享免費套餐
2020/06/18
香港郵政出售多啦A夢紀念郵票　香港嘆得起冰室指定身份證號碼享免費套餐
今日優惠精選 - 火鍋撚中環店指定身份證號碼全單7折　一粥麵學生優惠$3電子現金券
2020/06/17
火鍋撚中環店指定身份證號碼全單7折　一粥麵學生優惠$3電子現金券
今日優惠精選 - G2000全場男女裝低至半價　彩豐行精選產品加$1多1件
2020/06/16
G2000全場男女裝低至半價　彩豐行精選產品加$1多1件
著數優惠

下一篇文章

KFC晚市快閃優惠 50蚊6件雞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府派錢一萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能申請
【政府派錢一萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能申請
【派錢一萬】「現金發放計劃」今日父親節起登記　點拎1萬速睇9大Q&A
【派錢一萬】「現金發放計劃」今日父親節起登記　點拎1萬速睇9大Q&A
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送黃金又送現金　邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送黃金又送現金　邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）
【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法
【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法
【政府派錢一萬】今起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
【政府派錢一萬】今起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
【政府派錢一萬】銀行優惠逐間睇　有間大抽獎送12萬超吸引
【政府派錢一萬】銀行優惠逐間睇　有間大抽獎送12萬超吸引