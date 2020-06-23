鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　McCafé意式鮮奶咖啡$15起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1

由即日起至6月25日，全綫鴻福堂分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

2. McCafé：意式鮮奶咖啡$15起

全綫McCafé推出多款滋味Combo，及心意價$15熱意式鮮奶咖啡（細杯）優惠。每日上午11點前，可以$25起買一杯熱意式鮮奶咖啡，或濃黑咖啡（細杯）配一款美食；早上11時至下午6時可以$30起買熱意式鮮奶咖啡或濃黑咖啡（中杯）及一款美食。

優惠詳情

3. 東海堂：宇治抹茶沙冰買1送1

由即日起至6月26日，於指定東海堂分店購買宇治抹茶沙冰，可享買一送一優惠。優惠只適用於中午12時至下午4時。

適用分店：海怡廣場、卑路乍街、灣仔春園街、金鐘廊、中環萬宜大廈、鯉景灣、北角友邦廣場、尖沙咀天星碼頭、奧海城一期、淘大、葵芳新都會廣場、宇晴匯、將軍澳新都城二期、將軍澳廣場、馬鞍山廣場、大圍富嘉花園、元朗教育路、九龍貿易中心、筲箕灣東大街、荃灣千色匯、屯門巿廣場一期

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