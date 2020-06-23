▲ 恒生智能助理HARO點解唔多人用？

Chatbot係近年銀行界嘅新寵兒，其中以恒生嘅HARO最為積極，如果你係恒生嘅客戶，你又有無用過HARO呢？點解好多人同你一樣都無用過呢？問題出咗喺邊度呢？

近呢幾年，愈來愈多銀行都開始擁有自己嘅Chatbot，好似滙豐嘅Amy同渣打嘅Stacy，銀行主要目的都係想佢哋成為自家「對話式銀行」服務（Conversational banking）嘅新力軍，務求為顧客帶來更快更方便嘅銀行服務。

當中，投入最大的必數恒生銀行，除咗HARO，前有Facebook嘅信用卡機器人DORI，後有為中小企及商業客戶服務嘅BERI。

而今日要講嘅，就係為我哋呢班大眾服務嘅HARO。自2018年推出後，恒生銀行為HARO不斷加推各種各樣嘅新功能，可見恒生銀行對HARO嘅重視程度。但筆者認為，就目前HARO實現Chatbot理想價值主張（Value proposition）嘅程度，HARO好有機會成為一條好貴嘅雞肋。

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HARO最想提升甚麼顧客的服務體驗呢？

文章開頭就提到，銀行推出Chatbot係為咗畀顧客帶來更快更方便嘅銀行服務，所以HARO的價值主張應當係提升零售銀行顧客嘅體驗。但問題就在這裏，HARO要提升嘅係邊種顧客嘅體驗先？

HARO能夠畀Tech-savvy客戶「快」嘅體驗嗎？

有人可能話係後生仔啦，後生一輩先識用呢啲科技嘢，亦即係話HARO想提升嘅係比較Tech-savvy顧客嘅體驗啦。拉後少少諗，點解呢班後生仔平時用網上服務呢，為嘅都係一個字：「快」！。

如果HARO係想針對呢班客戶群，理應要提供令到佢哋感到更快速嘅服務。例如，如果你想用網上版嘅HARO轉賬畀朋友，理想應該係你打完／講完一句完整嘅指示，有齊付款資料同金額，跟住做個Authentication就大功告成。

但睇返實際情況，你首先要開App、Load、叫醒HARO、Load、同佢講我想畀錢、Load、登入、搵電話簿（之前記住要先Setup Easy Pay Default Payment Account）、確認，睇落根本同網上銀行嘅步驟相差無幾。

咁試問邊到有快咗呢？你撳個掣仲快過你打／講幾隻字 + load load load啦。

手機程式入面嘅HARO雖然聰明少少，有語音識別功能，但整體步驟都同網上銀行都無分別。咁睇其實HARO其實並無明顯提升服務嘅效率，所以佢都完全說服唔到用開網上銀行嘅Tech-savvy顧客（即係我）去改變佢哋嘅習慣，轉為依賴HARO。

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對無咁Tech-Savvy嘅一群又如何呢？

又有人可能會話，HARO其實係針對比較無咁熟悉科技嘅顧客，因為佢哋透過HARO便能執行不同嘅指示，免卻學習操作電子銀行嘅不便。

的確，對呢班顧客嚟講，「電子化」嘅好處就係減低「電子化本身帶嚟嘅負面影響」。

呢句聽落去好似好繞口，畀個好常見嘅例子你，就係銀行分行成日見到排緊隊嘅中老年人啦。你真係覺得佢哋去分行係因為時間好多？其實當中唔少人都可能要返工炒吓散架，仲要買餸煮飯呢！但明明大部分服務都已經電子化，點解佢哋仲要浪費時間，晨早落分行排隊呢？就係因為佢哋唔識用電子服務，仲反過來嫌電子服務麻煩。

咁HARO有無成功減低電子化對呢班顧客體驗上帶嚟嘅麻煩呢？以有語音識別嘅手機版HARO做個例子。要用手機版HARO之前，你首先要進入恒生銀行嘅App，搵到HARO嘅標誌，入到去要撳一下個麥克風掣，講咗一句指示後，再撳發送先可以傳送到指令。如果你要轉賬畀朋友，同上面一樣關卡重重；如果你要查詢信用卡資訊，你將會得到一段長文。

睇落去，成個流程只不過係撳掣，對於年輕人嚟講，係常識；但對一個完全不能適應新科技嘅人嚟講，講唔埋真係教極都唔識，更唔好提後面嘅過程完全不帶語音，要佢自己不停咁「確認」，或者要帶返副老花眼鏡先睇得清段「閱讀理解」，十分麻煩。

中老年朋友寧願選擇分行或Call Centre嘅原因

咁你明白點解中老年朋友寧願去分行或者打去Call center，都少用電子銀行或者智能助理啦。去分行或者打去Call center，佢哋只需要等，同服務人員講佢要咩，就可以得到人性化同即時嘅回覆啦。

有做過分行嘅朋友就會知道，好多中老年人都真係落到嚟分行都唔係好清楚自己想要乜，咁無辦法啦，客嚟㗎嘛，你要好有耐性咁估返其實佢想點。所以HARO對呢班客嘅最大問題唔單單喺個Technology嗰度，而係HARO遠遠未夠人性化去幫到呢班客。

大家諗吓，佢哋吓吓思路咁清晰，直接Login e-banking啦，畀隻手指（或者乾脆畀個樣）又有何難呢？

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HARO可能會係一條好貴嘅雞肋

講到呢度，你可能已經知道，點解HARO會係一條好貴嘅雞肋，因為佢到目前個價值主張都處於一個極其尷尬嘅位置：

1. 比較Tech-savvy嘅顧客要求快速快捷嘅服務，好可惜無論Before logon定係After logon嘅服務，用HARO我不如自己Login e-banking或者Google Search仲快，唔信大家試吓喺Google search「HASE Travel Insurance」定係「打開App、Load、叫醒HARO、再Load、再問旅遊保、再Load」快呢？

2. 比較無咁Tech-savvy嘅顧客就要求一站式、唔使諗、我落個Order你幫我搞掂嘅服務，佢哋需要一個話頭醒尾嘅管家，而唔係一個踢一腳先郁一郁、仲要成日話自己「仍在學習中」嘅HARO啦！

最近恒生銀行推出了Whatsapp版嘅HARO，究竟這個延伸係填補咗現有Solution嘅不足，定只係另一條雞肋呢？先講結論，可能多返少少肉，不過仍然係一條雞肋。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談（86）—點解好多人都無用過HARO呢？問題出咗喺邊度呢？】

【關於作者】

本文由「華田銀行」研究員Lafite所撰寫。