▲ 高資產淨值投資者偏重傳統資產 呢3類資產最受歡迎

瑞達國際的最新調查報告顯示，發現本港大部分高資產淨值的投資者偏重於股票等傳統資產類別，而亞洲為主要投資地區。

調查在今年1月進行，以網上問卷方式訪問本港51名至少擁有300萬美元可投資資產的高資產淨值人士。結果顯示，除了現金外，受訪者主要持有股票（96%）、固定收益資產（86%）及房地產（76%）。

在非傳統的資產類別中，不足半數（49%）投資於私募基金；47%投資於有關生活品味的類別，例如藝術品、名酒及古董車；45%於對冲基金；而31%於黃金及貴金屬等商品。

另外，受訪者對個別投資地區亦有一定程度的偏好，約半數資產類別投資於亞洲。除亞洲外，三個最受歡迎的投資地區包括北美洲、歐洲（包括英國）及澳紐地區。

在承傳規劃方面，大部分受訪者（80%）計劃以流動資產如現金及投資組合的方式傳承財富，不足半數（41%）則選擇非流動資產如房地產和珠寶等。此外，亦有高資產淨值投資者選用信託（66%）及人壽保險產品（59%）作為財富傳承的工具。

瑞達國際（香港）行政總裁季彤（Mark Christal）提醒，持有海外戶口、海外資產或離岸投資的人士可能低估了直接持有海外資產所帶來的後果。直接持有資產（非投資者現時的居住地或原居籍）或被視作為資產所在地的境內資產，尤其是持有美國及英國資產，均需要繳納繼承或遺產稅。

責任編輯︰陳啟昌

====

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。