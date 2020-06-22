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調查：逾7成散戶投資者未來1年擬投資港股

理財學堂 17:39 2020/06/22

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調查：逾7成散戶投資者未來1年擬投資港股

新冠肺炎大流行，衝擊本港經濟，料本港經濟將繼續下行。香港投資基金公會的調查指出，不少受訪者對未來12個月經濟前景持有較負面看法，但似乎無礙其投資意欲，大部分散戶投資者仍然留意入市機會，逾7成受訪者表示未來1年會繼續考慮投資港股；逾3成計劃在未來3個月投資股票。

基金公會在5月委託機構訪問了710個散戶投資者，訪問對象為月入3萬港元以上或擁有超過50萬港元流動資產的港人。

受訪者看好醫療保健/生物科技板塊

36%的受訪者表示將在未來3個月投資股票；另外36%會在之後9個月投資股票。至於基金方面，13%的受訪者計劃在未來3個月投資基金；40%則計劃在9個月去投資基金。

當被問及對香港、中國和環球的經濟前景時，大多數（分別為74%、62%和75%）受訪者都持負面的看法。

至於在作出投資決定時主要會考慮哪些因素，受訪者最重視的分別為中美關係（63%）、新冠病毒（60%）及貿易緊張局勢（48%）。

至於傾向投於哪個板塊，受訪者看好醫療保健/生物科技（佔74%）、科技（66%）和公用事業（45%）；遠超於一直是投資者投資組合的核心行業──金融業（27%）。

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責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財快訊

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