▲ 【政府工】政府招聘300名行政服務助理 月薪達25,200元

政府早前在「防疫抗疫基金」預留60億元，將於未來兩年在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位。根據各決策局和部門的運作需要，公務員事務局現時預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作。而行政服務助理現已接受申請 ，支援服務助理則於8月進行招聘。

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只要符合入職條件的香港永久性居民即可申請行政服務助理，月薪為25,200元。如獲錄取，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。

入職條件：

1. 持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

2. 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

3. 具備良好的中英文講寫能力；

4. 能純熟使用常用商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)，並熟悉中英文文書處理；以及

5. 具備良好的溝通及人際關係技巧。

職責範圍：

行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌和系統／項目規劃與發展等。

是次申請截止日期為6月29日（星期一）。受聘人士預期最早於9月獲通知結果。

職位申請網址︰按此

責任編輯：曹佩鈞

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