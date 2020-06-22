▲ 政府派錢一萬蚊 點解銀行咁揼本派錢搶客？

政府派錢1萬蚊嘅現金發放計劃，噚日終於可以正式登記，首日喺銀行分行都有唔少市民排隊交表，而截至噚日下午5點，已經有200萬市民經電子登記。近年，每逢政府同銀行合作嘅計劃，例如派錢、iBond、銀債等，銀行都會推出一大堆優惠搶客，又大抽獎、送現金獎，又推高息定期存款等。有冇諗過點解銀行要咁揼本呢？

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1. 行銷目的

第一，當然係為得到用戶個人資料喇！喺𠵱家大數據年代，銀行攞到用戶資料嘅數據當然係愈多愈好，因為可以令銀行做得目標受眾行銷（Target marketing），搵出一班潛在客戶，sell客戶自己銀行嘅產品。

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2. 商業貸款

第二，就係同經濟理論有關。唔知大家記唔記得中學上經濟堂時，銀行係點利用客戶存款去產生更多利益呢？就係將錢借出去。假設法定要求銀行存款準備金率係25%，咁1萬蚊嚟計，銀行就可以借7,500蚊出去，利用呢7,500蚊產生收益，例如銀行就向借呢筆錢客戶收返3厘年息。

當然，銀行需要向存入1萬蚊資金嘅存戶提供利息，但喺𠵱家咁低息環境下，銀行要畀存戶嘅利息根本好少，因此銀行可以從中賺取息差了！

如果市民喺收到呢筆1萬蚊後，唔拎去用只存放喺銀行，咁銀行就最開心。假設一間銀行有50萬登記1萬蚊計劃用戶，咁銀行就有50億存款，咁就提供咗一筆彈藥畀呢間銀行了。

3. 誘使市民用網上服務

最後一個原因係，部分銀行會為網上登記市民，提供尊享獎賞，目的係誘使市民開始用網上銀行。

須知道香港雖然一直被稱為國際金融中心，但喺FinTech發展，經常被批評發展緩慢。喺銀行電子服務嘅用戶體驗（User experience）上，就經常被批評難用同複雜，亦因此而令到唔少人唔想用銀行電子服務。積臣就曾經寫過某間英資銀行嘅手機銀行APP，非常唔方便，仲為我添加麻煩。

要令人改變一個習慣，或多或少都需要一啲誘因，今次政府派錢1萬蚊，若經電子方式登記，就更快可以領取到1萬蚊現金，或者都可以成為當中嘅誘因，繼而令市民開始使用銀行電子服務。當然，銀行亦會從中得益，當市民習慣使用銀行電子服務後，銀行就可以減省實體分行資源同支出，將資源之集中發展FinTech了！

【政府派1萬】1萬元現金發放計劃 或成市民轉用網上銀行服務的誘因？

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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