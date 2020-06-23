IKEA宜家家居Summer Sale 過千款精選產品低至4折

IKEA宜家家居現正進行Summer Sale！即日起至7月6日，大量精選產品低至4折。

IKEA宜家家居Summer Sale包括不同款式的傢俬及家庭用品，過千款精選產品低至4折。

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撰文：hket小編

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