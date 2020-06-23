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IKEA宜家家居Summer Sale 過千款精選產品低至4折

消費錦囊 10:30 2020/06/23

分享：

IKEA宜家家居現正進行Summer Sale！即日起至7月6日，大量精選產品低至4折。

IKEA宜家家居Summer Sale包括不同款式的傢俬及家庭用品，過千款精選產品低至4折。

IKEA網店

撰文：hket小編

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市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。

欄名 : 消費錦囊

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