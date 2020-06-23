IKEA宜家家居Summer Sale 過千款精選產品低至4折 消費錦囊 10:30 2020/06/23 分享： IKEA宜家家居現正進行Summer Sale！即日起至7月6日，大量精選產品低至4折。 IKEA宜家家居Summer Sale包括不同款式的傢俬及家庭用品，過千款精選產品低至4折。 IKEA網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 KFC晚市快閃優惠 50蚊6件雞 今日 KFC晚市快閃優惠 50蚊6件雞 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK聯同惠康及KFC推專屬優惠 買嘢食嘢最高可慳$132 2020/06/22 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK聯同惠康及KFC推專屬優惠 買嘢食嘢最高可慳$132 Paul Lafayet「法式焦糖燉蛋節」 禮券半價優惠 2020/06/22 Paul Lafayet「法式焦糖燉蛋節」 禮券半價優惠 GODIVA指定分店 朱古力咖啡買1送1 2020/06/22 GODIVA指定分店 朱古力咖啡買1送1 【英超、西甲復賽】話你知點樣可以75折睇英超、西甲 2020/06/19 【英超、西甲復賽】話你知點樣可以75折睇英超、西甲 IKEA 產品 著數優惠