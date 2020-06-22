▲ IT人才最吃香？LinkedIn公布2020年最搶手的技能

受疫情及經濟衰退等負面因素夾擊，本港最新失業率達5.9%，創15年新高。如果在這段時間內工作暫時受到影響，或可趁有較多空閒時間為自己增值，提升個人在就業市場的競爭力。商業社交平台LinkedIn早前進行一項調查，分析2020年求職者最需要的軟技能及硬技能，不妨以作參考。

LinkedIn分析逾6.6億名專業人士及超過2000萬個招聘要求的數據，得出2020年求職者應具備的5個軟技能及10個硬技能。

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2020年10大職場5大軟技能

1. 創意

無論從事任何行業或職位，公司往往需要員工運用創新思維去解決問題。

2. 說服力

如果想事業更上一層樓，求職者必須提高個人溝通能力，有能力說服同事及持份者支持你的意見並達成決策，是員工的一個重要溝通技巧。

3. 合作能力

若能了解自己的優缺點，並與同事互補不足，以實踐共同目標，工作效率想必會大增。

4. 適應能力

市場環境瞬息萬變，求職者亦必須迅速適應新事物及環境，面對變化時應保持積極、開放的態度。

5. 情緒智商（EQ）

情緒智商是感知、評估和回應自己及他人情緒的能力。情緒智商影響着同事之間的互動，是人際關係的重要元素。

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2020年10大職場硬技能

1. 區塊鏈（Blockchain）

區塊鏈技術最早是應用於加密貨幣，但近年的應用範疇已經拓展至各行各業。根據LinkedIn的資料，擁有與區塊鏈相關的經驗的人才不多，但企業對這類人才的需求愈來愈大。若掌握這項技能，對求職想必會有幫助。

2. 雲端計算（Cloud Computing）

現今有不少公司都是在「雲」上構建和運行，因此對具備雲端計算的人才的需求有所增加。

3. 分析推理（Analytical Reasoning）

所有業務都會牽涉到數據，若員工擁有數據分析的能力，將有助公司作出最佳的決策。

4. 人工智能（Artificial Intelligence，AI）

人工智能可以補充人力資源的不足，若能善用人工智能，可以為企業設計出具個性化及創新的產品和服務。

5. 用家體驗（User Experience，UX）設計

由於消費者的耐心有限，想吸引他們的興趣，用家體驗變得更為重要。擁有這項技能的話，就能創造出以人為本的產品與服務體驗。

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6. 商業分析（Business Analysis）

商業分析是每位專業人員需具備硬技能之一，因為大多數職位都需要一定水平的商業分析，才能做出決定。

7. 聯盟行銷（Affiliate Marketing）

隨着傳統廣告衰落和社交媒體興起，聯盟行銷成為不可或缺的技能，企業可以透過網路，與意見領袖（KOL）合作，把產品推廣至特定顧客。

8. 銷售能力（Sales）

無論是任何行業，優秀的銷售人員都是相當重要。這些人才能有效地管理銷售團隊、了解銷售漏斗（Sales funnel），與不同範疇的人攜手合作，令公司業務有所增長。

9. 科學計算（Scientific Computing）

企業需要更多專業人員開發機器學習模型，並使用Python、MATLAB等程式將統計和分析方法應用在大數據集上。

10. 影片製作（Video Production）

美國思科系統公司（Cisco）估計在2022年，影片將佔全球互聯網流量82%，對相關人才的需求大。

責任編輯：曹佩鈞

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