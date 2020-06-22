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【電子錢包優惠】WeChat Pay HK聯同惠康及KFC推專屬優惠 買嘢食嘢最高可慳$132

消費錦囊 13:01 2020/06/22

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騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK再推出小程式優惠碼。WeChat Pay HK今日宣布與惠康旗下超級市場及肯德基KFC合作推出專屬優惠，用戶只要利用WeChat Pay掃描指定小程式碼，即可領取電子現金券，於消費時慳更多。

惠康旗下超市共可享HK$105電子現金券

由即日起至7月26日，用戶以WeChat掃描惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖包括Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons Ichiba店內的指定小程式優惠碼，即可領取HK$25專屬電子現金券一張，於店內消費滿HK$100時即可使用。推廣期內最多可領3張電子現金券。

此外，於以上商戶單筆消費滿HK$50，即可獲贈專屬印花一個，憑兩個印花可換領HK$10專屬電子現金券一張，於以上商戶消費滿HK$50時可使用。推廣期內最多可換領三張HK$10電子現金券。

換言之，用戶可享有兩者合共HK$105優惠獎賞。

肯德基KFC—可享HK$27電子現金券

另外，由即日起至7月14日，用戶以WeChat掃描肯德基KFC店內指定小程式碼，可領取HK$9專屬電子現金券一張，消費滿HK$60可使用。

而在KFC消費滿HK$30更可獲專屬印花一個，每三個印花可換領HK$9專屬電子現金券一張，同樣在KFC消費滿HK$60時可使用。推廣期內每名用戶最多可換領2張現金券。兩個優惠合計，用戶合共可享HK$27優惠獎賞。

在整個活動推廣期內，用戶在惠康旗下超市及肯德基KFC合共可享最高HK$132電子現金券。

 

責任編輯︰陳啟昌

 

欄名 : 消費錦囊

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