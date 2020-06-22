【股票戶口比較】2020股票開戶前必讀 銀行及證券商四大比拼 

坊間許多股票平台除了以股票開戶優惠或手續費作招徠外，在股票戶口比較上，亦以即日快速開戶以增加其競爭力，吸納重視分秒必爭的投資者，以便他們準確捕捉稍縱即逝的投資機遇。而「天下武功，唯快不破。」這句經典的電影對白常比被喻為股市投資的致勝之道，但到底單靠快捷方便，是否就能讓銀行及證券商突圍而出？踏出投資股票開戶第一步，究竟應該從哪一方面著手比較銀行及證券商？線上平台或線下分行，又以哪個較適合投資新手？

以下將從銀行及證券商的股票戶口手續費、交易速度、服務覆蓋率及開戶附加優惠作四大比拼，讓大眾能仔細分析，找出最適合自己的投資方向！

股票開戶比較1: 手續費30元 VS 1%手續費

在股票戶口比較上，在銀行開設股票戶口，一般最快需要一個交易日處理，如當日下午5時前齊備文件在線上開戶，翌日可開通戶口；富途證券推出跨線上平台—富途牛牛，經下載App、填寫個人資料及風險披露、上傳開戶文件，至綁定個人銀行賬戶，並成功向富途證券匯款10,000港元及上傳憑證，即大功告成。若文件齊全，全程需時只須數分鐘，在開設股票戶口速度比較上先勝一仗。

再看交易成本，以富途牛牛App買一手股票約11,000港元計算，當中手續費約為30元；若透過銀行戶口購入1萬元股票，手續費則動輒佔去1%，即約100元，有關差額更會隨著買賣次數增加而上升，相對上，以前者的交易成本較為划算。

股票開戶比較2: 交易頻繁收費特低VS 劃一收費

開戶前最重要的一環就是比拼股票平台的落單速度了！有同時在銀行及富途牛牛平台開設了股票戶口的投資者，比較了兩大平台，發現在銀行落單交易時間更長，很有機會需要用其他報價App輔助才能決定落盤價；轉到富途牛牛App，卻有極速體驗，睇價落單一take過，不出數秒已成功落單。因此，在分秒必爭的股票市場中，似乎亦以富途證券的全線上股票交易平台，更有助投資者早著先機。

有投資者會問，證券商大都列明收費特低及港股交易免佣，富途股票戶口比較之下，又有何與別不同？事實上，各大平台的收費看來似乎相差不大，但大部分證券商皆採取劃一收費，並未有考慮交易頻繁者的特殊需要，若他們每次進行股票交易，也要支付與所有人相同的費用，每月累計的交易成本，小數怕長計。

在股票戶口比較上，富途證券顧及不同投資者的需要，既照顧新手開戶，也特設專供交易頻繁的投資者採用的「階梯式收費計劃」，每筆交易費用可低至1港元，正可讓他們省回大量交易成本。

股票開戶比較3: 兼享孖展買賣VS僅有股票交易

此外，很多證券商的股票平台，雖同樣有美股港股交易．卻未有提供孖展買賣，富途證券則設有相關服務，年利率可低至6.8%，以應進階投資者所需。此外，富途證券除已在香港交易所註冊及取得證監會發牌外，其所得牌照更廣及1、2、4、5、7、9類，較一般證券商為多，覆蓋更為全面。

在富途證券開戶買股票，需要預先入金，有新手特別想知轉賬過程會否很繁複或需時較久？對此，有富途牛牛App的註冊用戶分享開戶經驗時稱，只須將股票戶口與個人銀行賬戶綁定，即可輕鬆入金，隨時隨地進行交易，亦有投資者選用「轉數快」的功能轉賬，在交易日約需一小時便能確認入金成功。

股票開戶比較4: 新開股票戶口優惠 首存2萬獲贈1股騰訊

至於信譽及可靠度，提供港股美股交易APP的富途證券，其母公司納指上市的富途控股，騰訊為第二大股東，兼具雄厚的資金和實力，自然令投資者信心十足，故即使置身波動市況下，在今年首季，有資產客戶的人數仍較去年同期大增97%。其全線上平台同時支援PC和Mac網頁版、亦設有Android和iOS手機應用程式，加上介面清晰易用，並可供投資者隨時查看持倉賺蝕比率，對初涉股市的投資新手尤為User Friendly。

證券商普遍會為首次開設股票戶口的投資者提供額外優惠及獎賞，鼓勵他們前往開戶。比較之下，即日起至6月底，所有在富途證券完成線上開戶的合資格用戶，皆可獲贈港股買賣一世免佣、滙豐股票 1 股；而首次存入20,000港元（必須於今年6月30日下午3時前完成，並以當日結單計算），更可兼得騰訊股票 1 股。這個三合一的優惠組合，不但在數量及價值上同樣吸引，而且有助開啟投資之門，難怪贏得不少投資新手的喜愛。

欲查詢更多富途證券的股票開戶資訊及優惠詳情，可瀏覽以下網頁：https://j.futunn.com/0020Mp。

資料由客戶提供

聲明：本文章不構成任何投資建議、廣告或分銷、銷售要約，或招攬買入任何證券、基金或其他投資。投資涉及風險，股票價格可升可跌，投資前請充分理解產品風險並諮詢專業意見。