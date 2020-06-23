【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋

政府向合資格市民派發1萬元的「現金發放計劃」現已接受登記，經電子登記的市民最快可於7月8日收到款項。獲得額外資金後如何才能用得其所？除了投資在股票市場外，近年不少人亦將資金買入名牌手袋作為投資，期望可達到保值，甚至升值的效果。若有意投資名牌手袋，哪些款式在二手市場最受歡迎？

買賣二手名牌時裝的網站Vestiaire Collective，於2017年曾公布Global Bag Exchange Index，透過網站交易數據，整合過去10年間最熱門名牌手袋款式，排名首3位的均為名牌的經典手袋款式，分別為Chanel的Timeless、Louis Vuitton的Speedy及Hermes的Birkin。以下為排名的首10位，如有意投資手袋，可以參考一下。

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1. Chanel Timeless

位居榜首是Chanel Timeless，也稱為Classic，這款手袋在80年代由其時任創意總監Karl Lagerfeld推出，菱格紋及經典標誌設計受女士們追隨。這款手袋也是今年Chanel加價的款式之一，當中Classic Mini Square Flap Bag加價更高達25%。由於香港區售價未有公開發布，參考2020年歐元區建議售價為為3,350歐元（約28,960港元）。至於在Vestiaire Collective的二手價格則由16,671港元至31,172港元不等。

2. Louis Vuitton Speedy

排名第二位的是Louis Vuitton Speedy，外型為輕便小巧的旅行袋，分別有Speedy25、Speedy30、Speedy35及Speedy40四個不同的大小的款式。根據Louis Vuitton網站，其在香港的售價由9,700元至10,400元。至於在Vestiaire Collective的二手價格則由3,000港元至14,000港元不等。

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3. Hermès Birkin

Hermès Birkin是Hermès的經典款式，早於1984年面世，主要分為Birkin 25、Birkin 30及Birkin 35三個不同的大小的款式。由於香港區售價未有公開發布，根據pursebop網站的資料，Hermès Birkin的款式今年在歐元區的定價亦有上升，Birkin 25 Togo及Birkin 30 Togo同樣加價200歐元（約1,738港元），售價由6,800歐元至8,600歐元不等（約59,097港元至74,741港元），入場門檻較高。至於該款式的手袋在Vestiaire Collective的二手價格則34,630港元起，部分限量或特別款式更叫價達140萬元。

4. Hermès Kelly

Hermès Kelly也是品牌另一經典款式，外形與Birkin非常相似，但細節上有不同，款式設有25、28、32、35公分，以及迷你尺寸等規格。由於香港區售價未有公開發布，參考collectingluxury網站的資料，Hermès Kelly在美國的售價為7,800美元至11,000美元（約60,449港元至85,249港元），入場門檻較高。至於該款式的手袋在Vestiaire Collective的二手價格由21,310港元起，部分限量或特別款式更叫價達80萬港元。

5. Chanel 2.55

Chanel 2.55因在1955年2月的出品而命名，同樣是品牌是長青款式，多年來都備受女士們歡迎。由於香港區售價未有公開發布，參考2020年歐元區建議售價，Chanel Reissue 2.55 Bag（Medium size）為6,050歐元（約50,627港元），而款式的手袋在Vestiaire Collective的二手價格21,754港元至40,761不等。

二手買賣平台Vestiaire Collective

10大熱門名牌手袋款式* 1 Chanel Timeless 2 Louis Vuitton Speedy 3 Hermès Birkin 4 Hermès Kelly 5 Chanel 2.55 6 Balenciaga City 7 Celine Luggage 8 Chanel Boy 9 Louis Vuitton Neverfull 10 Celine Trapeze

*根據平台2007年至2017年間的交易數據

責任編輯：李瑩

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