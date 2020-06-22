▲ 【保就業計劃】政府公布首批領補貼名單 獲最多資助首3位為養和、I.T.及HKTV（附名單） -

政府早前推出第一期「保就業計劃」，由上月25日起接受申請，至6月14日截止。政府今日（22日）公布首批已領取工資補貼的僱主名單，共涵蓋25,500名僱主，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬個，名單已上載到「保就業」計劃網站。

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政府公布的首批名單共有約2.55萬僱主領取補貼，當中領取最多補貼的養和醫療集團有限公司，承諾受薪僱員人數為3,238名，領取約8,594萬元；第二則為時裝零售商I.T.所屬的I.T APPARELS LIMITED，承諾受薪僱員人數為1,809名，申請約4,710萬元；第三則為經營網購平台HKTV mall的香港電視網絡有限公司，申領3,274萬元，承諾受薪人數為1,248人。

政府指，在過去兩星期已向兩批共59,500名僱主發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。政府提醒，若僱主濫用或違反計劃條件，僱員或社會人士可向「保就業」計劃秘書處舉報，當局必定會積極跟進。

政府指「保就業」計劃第一期申請在6月14日午夜截止，政府合共收到168,799名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二。 政府正檢視「保就業」計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申請詳情，目標是於今年9月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。

已發放補貼的僱主名單

責任編輯：李瑩

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